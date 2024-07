Extrémní horka budou v létě novým normálem, řekl generální tajemník OSN

Slavomil Vinkler 26.7.2024 11:29 Reaguje na Petr Elias

Tak si tady hoši plačte a utvrzujte v katastrofě.

O co jde? O délku dožití?

Ale to jde matematicky měřit a modelovat. Délka dožití závisí zejména na kvalitě života a ten na životní úrovni. Lze si snadno ověřit porovnáním různých zemí. Pokud životní úroveň klesá, dožití se zkracuje. Funkce je klesající. Jak souvisí dožití s teplem nevím IPCC model nezveřejňuje, ale podle vašeho vystrašení tobude s růstem teploty Funkce klesající. Zatím pozoruji, že všechny opatření na snížení skleníkových plynů zvyšují ceny energií, a tím následně ceny všeho tj. životní úroveň klesá. Spojíme-li tyto dvě funkce, Klesající životní úroveň a rostoucí teploty tak matematicky sloučíme-li dvě klesající funkce, je výsledná také klesající a nelze najít žádné optimum. Pouze pokud by životní úroveň rostla bylo by možno najít jakési optimum dožití.

Závěr: Čím více poroste životní úroveň a zároveň budeme snižovat rychlost oteplování, tím bude delší dožití.

