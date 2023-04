Farmářské trhy v Hradci Králové budou pokračovat, nově v režii farmářů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Farmářské trhy ve stotisícovém Hradci Králové budou i letos pokračovat, ale jejich pořadateli budou nově sami farmáři. Věří, že na nové místo trhů na Tylově nábřeží v centru města přilákají dostatečný počet pěstitelů, chovatelů a lokálních výrobců potravin a výrazně povzbudí v minulosti upadající zájem kupujících. "Prodej prostřednictvím farmářských trhů je pro řadu farmářů a drobných výrobců jedním z nejdůležitějších prodejních kanálů," řekl ČTK organizátor trhu a farmář z Osic na Hradecku Jakub Erler.

Farmářské trhy v Hradci Králové přes 15 let organizovala městská Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (HKVS) nejprve na nádvoří Gayerových kasáren a později u obchodního centra Atrium. Letos již trhy pořádat nebude. "Epidemie covidu dala trhům velkou ránu, zájem prodejců i kupujících postupně klesal. Je dobře, že trhy nyní bude organizovat člověk přímo z oboru," řekl ČTK jednatel HKVS Miroslav Franc. Dodal, že hlavní úkoly má HKVS v kultuře a vzdělávání a pořádáním trhů se snažila jen vyplnit mezeru na trhu.

Farmářské trhy se budou konat v režii nedávno založeného spolku Městské trhy, a to na Tylově nábřeží v prostoru od náměstí Svobody směrem ke Gymnáziu J. K. Tyla. Trhy by se měly konat pravidelně každé dva týdny, vždy v sobotu dopoledne od 09:00 do 13:00.

"Prostřednictvím trhů v Hradci Králové podpoříme farmáře, umožníme jim dostat se přímo za zákazníky. Ti naopak najdou regionální výrobce na jednom místě," řekl Erler, který je předsedou spolku. Pořadatelé si podle něj ohlídají to, aby se na trzích neobjevovali různí překupníci se zbožím nejasného původu.

Trhy by podle Erlera neměly být jen místem prodeje. Měly by mít i osvětovou část s programem pro děti, například různými dílnami. Lidé by se měli dovědět více o výrobě potravin a zemědělství. "Necháme nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů," uvedl. Na konci dubna se má představit květinová farma. V polovině května se na Tylově nábřeží bude konat tradiční akce Nábřeží řemeslníků a čistě farmářský trh nebude.

Organizaci trhů zatím bude spolek hradit z vlastních zdrojů. "V budoucnu bychom se chtěli ucházet i o dotační podporu ze strany města, které naši snahu podporuje," uvedl Erler.

Na rodinné farmě v Osicích Erler hospodaří na asi 110 hektarech polí a zabývá se především chovem masného skotu. "Prodáváme balené maso a také vlastní výrobky, například hovězí vývary, guláše, polévky," řekl. Odbyt jde přes vlastní obchod na farmě, prodejem na farmářských trzích například v Praze a také rozvozem lidem domů na objednání," řekl Erler. Podobně podle něj své produkty prodává i řada jiných farmářů a malých výrobců potravin.

reklama