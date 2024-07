O česnek z rodinné farmy na Třebíčsku je zájem, prodává ho přímo z pole

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

O česnek z Farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku mají lidé zájem. I proto ho letos vypěstovala na třech hektarech. Plochu oproti loňsku víc než zdvojnásobila. Čtvrtým rokem prodává česnek přímo z pole. Letošní úroda je na prodej od konce června. Denně přijede na pole na okraji obce i přes 100 zákazníků. Na výběr mají z několika odrůd, oblíbený je bjetin, který přes ostrou chuť nedráždí žaludek, řekl ČTK majitel farmy Dominik Jura.Pěstování česneku se farma věnuje asi pět let. "Chtělo to přijít na ty odrůdy, které tady půjdou, kterým se bude dařit. Určitě jsou tady ztížené podmínky strukturou půdy i klimatickými podmínkami, takže to není úplně jednoduché," řekl Jura.

Sklizeň je podle něho letos nadprůměrná díky pravidelným srážkám a mírné zimě, což pomohlo k silnému kořenovému systému česneku. Štěstím bylo i to, že se polím vyhnuly, na rozdíl od loňska, kroupy.

Prodej přímo z pole je pro farmu výhodný, odpadají všechny posklizňové práce včetně převážení a sušení. Zákazník má zase možnost koupit si česnek za příznivější cenu. Letos se kilo prodává za 110 korun. Cenu kolem stokoruny drží farma už několik let. Podle Jury ji ovlivňuje především cena nafty, které se při pěstování spotřebuje hodně.

Zároveň je česnek plodinou, která se pořád neobejde bez lidské práce, což je také nákladné. Ručně se musí rozrušit stroužky před sadbou, která už je strojová, stejně jako následné plečkování a pletí branami. "Pak se to ale musí stejně všechno protrhávat v řádku ručně. Aby šel uspořádat samosběr, všechno musí být čisté, bez plevele," řekl Jura.

Zákazníci si česnek sami ze země nesklízí, vybírají si z připravených svazků. Podle Jury je to způsob, jak zajistit, že si koupí neporušený a neotlučený česnek, který pak nehnije.

"Na samosběr jsme přešli před čtyřmi lety. Zákazníci chtěli česnek s natí. Nejprve jsme dělali rozvozy, ale to množství už se nedalo stihnout tak, aby byl česnek v odpovídající kvalitě, protože česnek už pak schne," řekl Jura. Česnek chce prodávat asi do poloviny července.

"Samosběry využívám, ale především chci podpořit místní zemědělce, protože před nimi smekám. Mám před nimi úctu a respekt. Klobouk dolů. Kdo tohle v dnešní době dělá, musí to dělat s citem a láskou," řekl ČTK Jiří Křivánek, který si do Bochovic přijel pro česnek všech šesti nabízených odrůd.

Dominik Jura v zemědělství podniká od roku 2014. Nyní jeho farma hospodaří téměř na 60 hektarech, částečně na pronajaté půdě. Na sezonní práce musí mít asi deset brigádníků.

Vedle česneku pěstuje pšenici, ječmen, řepku nebo hrách. Vysazenou má i cibuli, červenou řepu, brambory a dýně. Letošní pokus s okurkami nakladačkami mu ale nevyšel.

"Přívalové deště nám tady v tom kopcovitém terénu dvakrát okurky úplně vypláchly, takže z nich nic nebylo. U citlivější zeleniny je to tady na Vysočině spíš taková loterie," dodal Jura.

