Farmářské trhy v Ústí nad Labem pořád táhnou, lidé ale míň utrácejí

Foto | Tolga Ahmetler / Tolga Ahmetler / Unsplash Ilustrační foto

Farmářské trhy v Ústí nad Labem se stále mezi lidmi těší oblibě. Lidí chodí přibližně stejné množství jako v minulých letech, utrácejí ale o něco méně. Řada trhovců musela kvůli vyšším cenám energií, paliv i dalších vstupů zdražit a zákazníci naopak kvůli horší finanční situaci přemýšlejí, do čeho budou investovat. ČTK to řekl organizátor severočeských trhů Adam Weber. K jeho překvapení nadále funguje e-shop založený během pandemie koronaviru.

"Sledujeme to, že lidé trošičku přemýšlí nad cenou, jinak lidí chodí pořád stejně," řekl Weber. Počet prodejců podle něj mírně vzrostl, přestože jich během covidu část skončila. Řada lidí naopak v době pandemie začala vyrábět třeba marmelády a podobně, potom se rozhodli své výrobky začít prodávat. Na trzích zatím chybějí prodejci se sazenicemi. Organizátor očekává, že o ně bude mezi lidmi zájem právě kvůli zdražování potravin.

Během pandemie hledal spolek jiný distribuční kanál, a proto vytvořil farmářský e-shop. Lidé si tak mohli doma vybrat to, co by si běžně na trzích koupili, a pracovníci jim poté nákup dovezli až domů. Weber tvrdí, že e-shop pro potřebu farmářských trhů má Ústecký kraj jako jediný v ČR.

"Mysleli jsme si, že to přežije jenom covid, ale našlo si to poměrně velkou skupinu lidí, kteří to využívají pravidelně dál," uvedl Weber. Zákazníci jsou hodně z měst, například Kadaně, kde se trhy konají jednou do měsíce.

Na ústeckých trzích, které jsou v úterý a ve čtvrtek, je největší zájem o domácí knedlíky. U prodejního stánku se tvoří dlouhé fronty. Lidé si ale mohou koupit také třeba med, řemeslné výrobky nebo ovoce a zeleninu. Prodejce ovoce Miloš Nosek, který se trhů účastní 13 let, pozoruje, že čím dál tím víc lidí dává přednost ceně před kvalitou. "Je to konkrétně v Ústí, třeba v Děčíně a Chomutově tomu tak není," doplnil trhovec.

Prodejkyně v jednom ze stánků s pečivem Jana Bělochová ČTK řekla, že zájem ze strany lidí mírně opadl. Pozoruje to i v kamenné prodejně v obchodním centru Labe. Hned vedle je totiž supermarket a lidé nakupují pečivo i další potraviny právě tam. Rodinná pekárna, odkud výrobky pochází, přitom zdražila jen o několik korun. "Zdražovali jsme naposledy 1. listopadu," podotkla Bělochová. Pořadatel trhů doplnil, že jiní prodejci s pečivem museli zdražit víc, do cen se promítla hlavně vyšší cena energií.

