Fiala: Hlavním úkolem pro EU je jednotně zmírňovat dopady krizí na občany

" Evropská unie nejen že nemá občany, ale nemá žádný evropský lid, ani evropský národ. A to je mnohem větší legitimační a demokratický problém než často zmiňované otázky byrokracie nebo rozhodovacích mechanismů.

Nemáme-li ovšem evropský lid se společnou politicko-kulturní identitou, pak to má závažné důsledky. Problematizuje to např. obecně sdílený názor, že posilování pravomocí Evropského parlamentu, které je nakonec viditelné i z předloženého ústavního návrhu, povede k posilování demokracie. "



autor Petr Fiala ,profesor politologie a vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií MU

2003



Hlavním úkolem pro EU není mírnit dopady krizí na občany , ale zajistit, aby žádné krize ,dnes finanční a energetická, unijní občany vůbec neobtěžovaly. EU fatálně selhává , místo moderní a prosperující společnosti se změnila na chřadnoucího byrokratického molocha neschopného jakékoli sebereflexe.



