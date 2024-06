Finsko začne s očkováním proti ptačí chřipce, týká se pracovníků se zvířaty

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marcin Hernik / Flickr.com "Podmínky ve Finsku jsou velmi odlišné v tom, že máme kožešinové farmy, kde se zvířata mohou dostat do kontaktu s volně žijícími zvířaty," řekla agentuře Reuters hlavní lékařka Hanna Nohyneková.

Finsko nabídne preventivní očkování proti ptačí chřipce některým pracovníkům, kteří jsou vystaveni kontaktu se zvířaty, a to už příští týden. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví. Finsko se tak stane první zemí na světě, která bude nabízet očkování proti ptačí chřipce lidem, uvádí agentura Reuters."Vakcína bude nabízena osobám starším 18 let, u nichž je zvýšené riziko nákazy ptačí chřipkou vzhledem k jejich práci nebo jiným okolnostem," uvedl v prohlášení finský Institut pro zdraví a sociální péči (THL). Finsko uvedlo, že pořídilo vakcíny pro osoby, které považuje za rizikové, jako jsou pracovníci kožešinových a drůbežářských farem, laboratorní technici, kteří zpracovávají vzorky ptačí chřipky, a veterináři, kteří pracují jako kontroloři zvířat v regionech, kde se nacházejí kožešinové farmy. Vakcíny budou nabídnuty také lidem pracujícím v rezervacích s volně žijícími ptáky nebo v chovech hospodářských zvířat.

Severská země nakoupila vakcíny pro 10 000 lidí, z nichž každá se skládá ze dvou dávek, ve společném nákupu 15 zemí EU, který zahrnoval až 40 milionů dávek vakcíny od výrobce CSL Seqirus. Australská společnost v prohlášení poskytnutém agentuře Reuters uvedla, že Finsko bude první zemí, která vakcínu bude nabízet.

Kmen ptačí chřipky H5N1 v posledních letech celosvětově usmrtil nebo způsobil utracení stovek milionů kusů drůbeže a stále častěji se přenáší i na savce, včetně krav ve Spojených státech, a v některých případech také na člověka. Finsko tento virus u lidí dosud nezjistilo, uvedl institut THL. Země je však ochotna zavést očkování vzhledem k riziku přenosu, které představují její kožešinové farmy.

"Podmínky ve Finsku jsou velmi odlišné v tom, že máme kožešinové farmy, kde se zvířata mohou dostat do kontaktu s volně žijícími zvířaty," řekla agentuře Reuters hlavní lékařka Hanna Nohyneková z THL. Rozsáhlá epidemie ptačí chřipky mezi norky a liškami na finských kožešinových farmách převážně pod širým nebem vedla v loňském roce k vybíjení zvířat.

Očkování bude pravděpodobně zahájeno již příští týden alespoň v některých částech Finska, řekl agentuře Reuters mluvčí THL. Pokud by se ptačí chřipkou nakazil člověk, bude vakcína nabídnuta také blízkým kontaktům podezřelého nebo potvrzeného případu, dodal THL.

"Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální," uvádí k riziku přenosu ptačí chřipky na člověka na svých webových stránkách česká Státní veterinární správa.

