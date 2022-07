Firma Hyundai začala v Česku nabízet svůj první vodíkový model Nexo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Automobilka Hyundai začala v Česku prodávat svůj první vodíkový model Nexo. Po Toyotě Mirai jde o druhý osobní automobil na vodíkové palivové články na českém trhu. Firma Hyundai s uvedením vozu čekala na zprovoznění první veřejné čerpací stanice na vodík, která se otevřela minulý týden ve Vítkovicích.

Nexo je druhou generací sériově vyráběného elektromobilu Hyundai poháněného vodíkovým palivovým článkem. Jeho dojezd je až 666 kilometrů. Model je vždy dodávaný s elektromotorem o výkonu 120 kW, pohonem předních kol a bezpečnostními nádržemi na vodík pod tlakem 700 barů o objemu 156,6 litru, což odpovídá 6,3 kg plynu. Vozidlo je nejen lokálně zcela bezemisní, ale navíc díky filtračnímu systému účinně čistí okolní vzduch tam, kde se pohybuje, dodala firma.

Vůz nabízí pokročilé technologie včetně řady inteligentních asistenčních systémů řidiče zahrnující i kamerový systém hlídání mrtvého úhlu či dálkově ovládaný autonomní parkovací asistent. Jeho cena začíná na 1,899 milionu Kč.

Prodej modelu Nexo bude v počáteční fázi probíhat mimo autorizovanou prodejní síť Hyundai, a to přímo přes fleetové oddělení českého zastoupení značky. Zájemci o Nexo mohou navíc využít nezávazných testovacích jízd v centru e-mobility Hyundai Electrified v pražských Stodůlkách.

První veřejnou vodíkovou plnicí stanici v České republice otevřela společnost Vítkovice v úterý 28. června v Ostravě. Další plnicí stanice by měly být otevřené ještě letos. Vodíkových aut zatím v Česku jezdí jen zhruba desítka. V roce 2030 by to však podle odhadů ministerstva dopravy mohlo být již 30 000 až 50 000 vozů.

