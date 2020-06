Firma odstraňuje následky záplav v Kostelci, studny zatím čisté Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Profesionální hasiči už odstranili nornou stěnu, kterou po nedělním úniku nafty z areálu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) instalovali na Podolském potoce v Klešicích. Místo předali specializované firmě, která tok zajistila vlastní stěnou, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Testování zatím ukázalo, že 13 studní z okolí není kontaminováno ropnými látkami, uvedl na twitteru předseda SSHR Pavel Švagr. Testování dalších studen, které zajišťuje SSHR, pokračuje. Negativní výsledky z první studny laboratoř potvrdila v úterý. Než budou výsledky k dispozici, neměli by lidé vodu neměli používat na vaření ani zalévání zahrádek. Prověřovat se budou desítky vodních zdrojů. "Ještě dnes dopoledne se odebíralo 20 vzorků," řekl ČTK mluvčí SSHR Jakub Linka. Podle něj bude nutné také zprovoznit čistírnu odpadních vod v areálu, které je po přívalové vlně mimo provoz. "Na norné stěně v Klešicích se neobjevily žádné ropné látky. Pokračují odběry vzorků z okolních studní, výsledky budou známé ve čtvrtek," uvedl dnes také Švagr. Škody SSHR odhaduje na desítky milionů korun. Voda poničila dešťovou a olejovou bezpečnostní kanalizaci, tunel s umístěnými podzemními nádržemi a strojovnu. Podemlela také silnici a koleje, po nichž cisterny do areálu přivážejí a odvážejí pohonné hmoty. Nedělní přívalové deště a bouřka ve skladu hmotných rezerv způsobila škodu desítky milionů korun. Z areálu unikla nafta a znečistila Podolský potok. Poničila dešťovou a olejovou bezpečnostní kanalizaci, tunel s umístěnými podzemními nádržemi a strojovnu. Podemlela také silnici a koleje, po nichž cisterny do areálu přivážejí a odvážejí pohonné hmoty.



