Firma TXB představila desky pro stavebnictví vyrobené z textilu na veletrhu Styl a Kabo v Brně

Pro 50 až 100 tun vysbíraného textilu měsíčně neměla Diakonie Broumov ještě nedávno využití a jako odpad končilo oblečení na skládce nebo ve spalovně. Představovalo to zátěž pro životní prostředí i samo sociální družstvo z Náchodska. Jeho snahou proto bylo vymyslet způsob, jak textil recyklovat a vrátit zpět do oběhu.Předseda družstva Pavel Hendrichovský tak spolu s Tomášem Tykvou začali už nepotřebný materiál zpracovávat do desek, které lze využít třeba pro stavbu montovaných domů. S odborníky z Technické univerzity v Liberci pak navrhli takzvané artové desky, které mohou sloužit v interiéru jako konferenční stoly.

"V Diakonii svážíme kolem 500 tun textilu měsíčně. Část vytřídíme a nabízíme v bazarech nebo posíláme do zemí třetího světa. Z něčeho vyrobíme čisticí hadry nebo prachovky. Vícedruhový materiál, jako třeba zimní bundy, ale nelze tak snadno recyklovat. Vymysleli jsme proto technologii, díky které textil zpracujeme do desek. Pracovali jsme na tom asi tři roky a loni byly první desky hotové. Nahradit mohou sádrokarton nebo OSB desky," uvedl Hendrichovský na veletrhu Styl a Kabo v Brně, kde desky prezentoval. Desky jsou podle něj v Česku už certifikované.

Vznikla firma TXB, jejímž cílem je desky pro stavebnictví vyrábět ve velkém a distribuovat. Nyní vybírá dodavatele, který zhotoví výrobní linku. "Asi 40 procent pokryjeme z dotace a na zbytek jsme sehnali investora. Výroba linky potrvá přibližně rok. Poté bude produkovat kolem milionu metrů čtverečních desek ročně," řekl Hendrichovský. Z vyrobených desek by pak podle něj mohly vznikat montované domy třeba v Africe. Ideou do budoucna přitom je, aby se desky vyráběly přímo tam, kde budou domy stát, a tím se zpracovával i tamní odpad.

Aby bylo možné domy vybavit také uvnitř, přišla společnost s řadou designových desek, které lze použít do stolů, obkladů nebo nábytku. Už nyní je dodává na zakázky firmám, které si do nich například nechávají vyrýt své logo. V příštích měsících plánuje společnost TXB výrobu těchto desek zefektivnit díky větším formám. Stále však zůstane v menší míře proti stavebním deskám, neboť jde o ruční práci.

