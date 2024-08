Diakonie Broumov chce ze starého oblečení vyrábět nábytek nebo stavební desky

Slavomil Vinkler 12.8.2024 07:15

Já nevím, ani ovčí vlna nemá odbyt, natož recyklát. Většinou by se to mělo oprohnat přes ZEVO, i když i to je drahé. Zevo tak minimalizuje skládkový odpad A TEPLO S ELETRIKOU LZE VYUŽÍT.

Odpovědět