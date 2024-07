Z vyhozeného textilu se znovu použije nebo zrecykluje asi 15 procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Z textilu, který lidé v České republice vyhodí, se znovu použije či zrecykluje přibližně 15 procent. ČTK to řekla analytička Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) Andrea Veselá. Export použitého textilu podle ní neustále roste. Od příštího roku bude pro tuzemské obce platit povinnost třídit textilní odpady. Společnosti, které se sběrem a tříděním starého oblečení zabývají, očekávají, že naroste množství textilu, jež nenajde uplatnění. V Česku je nyní podle Veselé přibližně 10 000 kontejnerů na sběr textilu od soukromých či neziskových firem.V ČR se ročně podle informací ministerstva životního prostředí vyhodí přibližně 180 000 tun textilu, ten tak tvoří tři až čtyři procenta odpadu v černých popelnicích na směsný odpad. "Textil vyhozený do komunálního odpadu se buď spaluje, nebo skládkuje. Oblečení z textilních kontejnerů je různými subjekty tříděno a potom buď znovu prodáno v ČR, vyvezeno k prodeji mimo ČR, recyklováno nebo spíš downcyklováno (jednorázově použito) do nových produktů. Menší nepoužitelná část je vyhozena," uvedla Veselá.

Lenka Harcubová z pražské firmy Potex zmínila, že pro třídění textilního odpadu je nejlepší, když lidé vhazují oblečení do kontejnerů na textil v igelitových pytlích. "Bohužel velká část lidí vysype volně oblečení, což chápeme. Nicméně nám to další nakládání a třídění textilu komplikuje," řekla.

V kontejnerech na textilní odpad se objevují i jiné věci než oblečení, uvedla Andrea Strnadová ze společnosti Dimatex, která sídlí ve Stráži nad Nisou na Liberecku. Malá část z oblečení se skutečně vytřídí k dalšímu nošení, řekla. Podle Strnadové je stále takzvaně módní přibližně pět až 20 procent vytříděného oblečení - a dá se prodat k původnímu účelu.

Povinnost třídit textilní odpad v obcích bude platit od roku 2025 a bude na obecní náklady. Tato povinnost se zavede ve všech členských státech EU. Ministerstvo životního prostředí plánuje v následujících letech zavést drobný poplatek při nákupu oblečení, který náklady s tím spojené zaplatí.

Nicméně například podle Dimatexu ale kvůli tomu bude na trhu obrovské množství textilu velmi nízké kvality, pro které nebude uplatnění. Harcubová míní, že nová legislativa bude mít obrovský vliv, ale její dopady ještě není možné s jistotou říct. Zastává názor, že sesbírané množství odpadu se zvýší.

Veselá vnímá povinný sběr jako krok správným směrem. "Bude to například více motivovat spotřebitele vyhodit textil do kontejneru, který tam přímo na něj je, než do komunálního odpadu," řekla analytička.

Ročně se podle dat v EU vyprodukuje 12,6 milionu tun textilního odpadu, z toho je pět milionů tun oděvní textil. To je v průměru 12 kilogramů oblečení na osobu ročně, které končí v textilních nebo komunálních kontejnerech. Podle Veselé průměrný občan EU si koupí téměř 26 kilogramů textilu ročně, drtivou většinu těchto nákupů tvoří nové oblečení.

