Neekologičnost rychlé módy: Podle nové studie mají velký kus másla na hlavě i spotřebitelé

smějící se bestie 12.12.2022 11:56

Přednost má růst Růstu !

Na tom je založena současná doba. Furt všechno co nejdříve nový, na co věci nosit, používat, do roztrhání/konce životnosti - jako to dělali předkové.

Nějaká recyklace vyvíjená souběžně na nový výrobek - zbytečnost !

