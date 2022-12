Firmy budou muset zaručit, že výrobky nepřispívají k odlesňování, shodla se EU

Svatá Prostoto 6.12.2022 12:18

Koukám, že míra buzerace ze strany EU fakt nezná mezí.



V normálním světě by to ty firmy samy deklarovaly ... ideálně pokud by to byla pravda:-))) ... a zákazníci by na to podle svých preferencí reagovali. Kupovali by to, byli by ochotni platit třeba o něco vyšší ceny a tak ...



V EU na to budeme mít předpis ... kterej se stejně bude nějak ojebávat.

Odpovědět