Ford bude v EU do roku 2030 jen elektrický, investuje v Německu

Americká automobilka Ford bude mít všechna osobní auta určená pro evropský trh do roku 2030 plně elektrická. Snaží se tak plnit cíle snižování emisí oxidu uhličitého a zároveň reaguje na rozhodnutí některých zemí postupně zakázat auta se spalovacím motorem. Automobilka také oznámila, že v Německu investuje miliardu eur (asi 26 miliard Kč). V Německu má svou evropskou základnu rovněž další americká automobilka Tesla.

Ford chce miliardu eur investovat v příštích 30 měsících, peníze půjdou na úpravu výrobního závodu v Kolíně nad Rýnem. Z toho se tak stane první továrna na výrobu elektromobilů Ford v Evropě. "Upevňujeme tím naši oddanost evropskému regionu," řekl na tiskové konferenci šéf automobilky Ford pro Evropu Stuart Rowley.

První plně elektrický osobní vůz značky Ford vyrobený v Evropě se začne v kolínské továrně vyrábět od roku 2023. Firma uvedla, že zvažuje také o výrobě druhého elektrického modelu na stejném místě.

Automobilka Ford má strategickou alianci s největší evropskou automobilkou Volkswagen, díky níž bude moci využívat koncernovou platformu MEB k výrobě některých svých elektromobilů. Rowley řekl, že model z továrny v Kolíně nad Rýnem bude první, který platformu MEB od Volkswagenu využije.

Ford je po automobilce General Motors (GM) druhým největším výrobcem aut ve Spojených státech. Podnik uvedl, že do roku 2026 bude mít elektrické verze všech svých osobních aut určených pro evropský trh. Do roku 2030 pak dvě třetiny užitkových vozidel Ford pro Evropu budou plně elektrické, nebo to budou plug-in hybridy.

Podobné plány jako Ford v posledních měsících oznamují i další automobilky. Nejnověji britský výrobce aut Jaguar Land Rover oznámil, že i on bude mít do roku 2030 všechna auta elektrická. Už loni takový záměr oznámil i výrobce luxusních vozů Bentley ze skupiny Volkswagen.

