Forestlaan žádá úřad v Litvínově o vyhlášení nejstaršího buku za památný

Společnost Forestlaan, majitel a správce rozsáhlých lesních pozemků v Podkrušnohoří, požádala městský úřad v Litvínově na Mostecku o vyhlášení nejstaršího buku v ČR za památný strom. ČTK o tom informoval ředitel společnosti Tomáš Pechar. Strom, který je přes 470 let starý, odhalili vědci z České zemědělské univerzity (ČZU). Je na svahu Jánského vrchu u Horního Jiřetína na Mostecku. Označení stromu za památný zvyšuje jeho právní ochranu.

Nejstarší buk v Česku roste v hospodářském lese, který má od roku 2021 tzv. smluvní ochranu a je v bezzásahovém režimu. Mluvčí ekologické organizace Greenpeace Lukáš Hrábek ČTK řekl, že si strom status památného stromu zaslouží, ale podle něj je v tomto území mnoho cenných stromů, o jejichž zachování Greenpeace dlouhodobě usiluje. "Cenný a vzácný je celý komplex krušnohorských bučin. Ukazuje se, že jsou zde stále fragmenty těch nejstarších lesů, do kterých lidská ruka téměř nezasahovala. Je potřeba, aby místní staré lesy byly chráněné komplexně a systematicky," uvedl Hrábek. Území podle Greenpeace potřebuje trvalou ochranu, kterou by mohlo zajistit vyhlášení připravované Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory s dostatečným rozsahem bezzásahových a nejpřísněji chráněných zón.

Vědci z Katedry ekologie lesa informovali o objevení nejstaršího buku začátkem ledna. Věk stromu určili pomocí počítání letokruhů z odebraného vývrtu. Z vývrtu odhalili stáří 459 let, dalších minimálně 11 letokruhů zbývalo ve středu kmene, který vývrt minul. Strom je však ještě starší než 470 let, neboť několik let, možná i desítek, rostl do výšky půl metru, odkud byl vývrt odebrán. Na první pohled není strom podle vědců nijak nápadný, protože má podobnou velikost jako další, mladší stromy v jeho blízkosti. "Pokud vše půjde podle plánů, pak by ještě letos mohl být tento výjimečný strom ochráněn před vandaly či jinými nezodpovědnými jedinci," řekl jednatel společnosti Forestlaan Petr Nešetřil.

Památné stromy jsou podle Nešetřila velkým tématem ochrany přírody a krajiny. Jde o speciální kategorii zvýšené právní ochrany stromů, které splňují podmínku mimořádné významnosti nebo jedinečnosti nad rámec parametrů a vlastností běžné dřeviny chráněné na obecné úrovni. Úřednice Kateřina Mašková z městského úřadu v Litvínově dnes ČTK řekla, že žádost o vyhlášení nejstaršího buku památným stromem obdržela dnes odpoledne. Nejprve musí zahájit správní řízení a poté případně vydá rozhodnutí.

