Fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky otevřena

Foto | Jana Aulichova / Jana Aulichova / Zaostřeno na Jizerky Do soutěže se může přihlásit každý s až 4 snímky Jizerských hor.

Jedenáctý ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky vyhlásila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Do soutěže se může přihlásit každý s až 4 snímky Jizerských hor. Uzávěrka je v pátek 4. června. Z došlých fotografií vybere odborná porota 13 nejzdařilejších, ze kterých sestaví benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2022. Na autory takto oceněných snímků čekají ceny od společnosti Canon. Výtěžek z prodeje kalendářů věnuje nadace na projekty pomáhající Jizerským horám. Z širšího výběru vznikne putovní výstava, která bude k vidění po celý rok ve vybraných obcích nejen Libereckého kraje.

„Naším cílem je nejen ukázat krásy Jizerek, ale zároveň jim pomoci a poukázat na nutnost jejich ochrany,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Krom poroty vybere do výstavní kolekce jeden snímek i široká veřejnost, která o něm bude hlasovat po celou dobu letních prázdnin na internetových stránkách. Vyhlášení výsledků fotosoutěže a představení kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2022 proběhne v rámci podzimní vernisáže výstavy. Zde nadace věnuje každému účastníkovi jeden jeho výtisk a zahájí i prodej kalendářů široké veřejnosti.

Snímky do soutěže je potřebné zaslat jak elektronicky na info@nadaceivanadejmala.cz, tak i vyvolané s velikostí delší strany minimálně 28 cm na adresu Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3. Pro otištění v kalendáři musí být snímky orientované na šířku.

„V průběhu předchozích deseti ročníků jsme vydali třináct a půl tisíce kalendářů a i když jsme loni náklad navýšili, všech 1 800 kusů jsme rozprodali prakticky do posledního," vysvětluje Petrovský. Výtěžek z prodeje pomůže v letošním roce s projektem obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny, který realizuje Jizersko-ještědský horský spolek a jehož cílem je záchrana cenných rašelinišť v samém srdci tohoto pohoří a zároveň zlepšení druhové skladby místních lesů. V minulosti peníze pomohly například s obnovou návštěvnické infrastruktury, zprůchodnění části toku řeky Smědé nebo s výsadbou tisíců stromů do Jizerských hor.

Nadace vyhlašuje fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky od roku 2011 a každým rokem dorazí kolem dvou set snímků od přibližně 50 autorů. Krom fotografů z České republiky se pravidelně hlásí i ti z polské strany Jizerských hor. „Každým rokem se těším na nové fotografie, které do soutěže přicházejí. Jejich autoři mě i po těch letech dokáží překvapit pohledem na zcela nová místa nebo pořídit nějaký netradiční snímek i notoricky známé lokality. Ukazuje mi to, že toto malé, ale krásné pohoří nabízí opravdu nekonečnou přírodní podívanou. S o to větší péčí bychom ji měli chránit. Věřím, že i naše fotosoutěž k tomu nějakou měrou napomáhá“ uzavírá Petrovský.

