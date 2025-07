Nedaleko jihomoravských Ivančic našlo nový domov 55 vzácných syslů

Foto | Květa Černohlávková / AOPK ČR

Přesně 55 syslů bylo vypuštěno na dvě lokality nedaleko Ivančic, kde už tito hlodavci nyní žijí. V těchto syslích koloniích se tak zvýší počty zvířat. Vypuštění sysli pocházejí z odchovů v Zoo Brno a švédské Zoo Nordens Ark.„Vypouštění syslů na vybrané lokality, kde posilují stávající populace, probíhá už několik let. Zvířata se umisťují do předem připravených nor, aby hned neutekla. Na obou místech, kde jsme je dnes vypustili, už sysli žijí, ale jejich počty klesají,“ uvedla Jitka Matoušová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, koordinátorka záchranného programu.

Důvodů, proč populace syslů poklesly, je podle ní pravděpodobně více – od lovu toulavými kočkami přes přívalové srážky po nedostatečné sečení trávníků. „Častější kosení se nám nyní podařilo za pomoci KÚ Jihomoravského kraje s hospodáři do budoucna domluvit. V okolí se navíc nacházejí i další místa, kde sysli žijí, takže zvířata by se mezi nimi mohla v budoucnu pohybovat. Vzájemně propojené populace budou odolnější vůči nepříznivým faktorům,“ vysvětluje Jitka Matoušová.

Sysli doplatili na rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů a dramatický úbytek ploch s nízkou trávou. Pro jejich přežití v naší přírodě je nyní klíčové zabezpečit potřebnou péči tam, kde v současné době žijí. To znamená vhodným způsobem hospodařit, především pravidelně kosit trávu či spásat. Syslům totiž vyhovují suché, nízké stepní trávníky. Tohoto vzácného hlodavce ohrožují i toulavé kočky.

„Posilování málo početných populací a zakládání nových kolonií na předem vytipovaných územích patří k mnoha aktivitám záchranného programu, které na podporu tohoto kriticky ohroženého savce provádíme. Pravidelně sysly monitorujeme, zajištujeme pastvu a kosení trávy na místech jejich výskytu nebo odchovy zvířat v partnerských zoologických zahradách a záchranných stanicích,“ doplňuje Jitka Matoušová.

Akce je součástí záchranného programu, který pro tento kriticky ohrožený druh připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. „Když jsme se záchranným programem pro sysla před více než 15 lety začínali, odhadovalo se, že u nás žije zhruba 3 600 syslů, nyní jsme na téměř 7 000. I když zdaleka není vyhráno, tak se zdá, že tato práce má smysl,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Naší prioritou je samozřejmě udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální opatření – jako je třeba právě záchranný program pro kriticky ohroženého sysla. Evropský projekt PROSPECTIVE LIFE, který nyní běží druhým rokem, nám umožňuje zaměřit se i na další vzácné rostliny a živočichy,“ uvedl František Pelc.

Letos se plánuje také vypouštění syslů v CHKO České středohoří.

