Odborníci navrhli podmínky pro zachování tradice trampingu na Kokořínsku

Zanalyzovat dosavadní stav trampských tábořišť na Kokořínsku i dopady trampingu a souvisejících aktivit a navrhnout, jak je uvést do souladu s platnou legislativou. To měla z pověření ministra životního prostředí Petra Hladíka za úkol odborná pracovní skupina složená ze všech klíčových partnerů – ochránců přírody, vlastníků pozemků, hospodářů, vědců i samospráv. Nyní představili řešení.Území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je už zhruba sto let využíváno k trampingovým aktivitám. Vlivem sociálních sítí, trendů chování společnosti a některých dalších faktorů, jako je například aplikace přesně lokalizující jednotlivá trampská nocoviště nebo v důsledku pandemie COVID-19, se zvýšil počet lidí, kteří zdejší krajinu navštěvují. Historická nocoviště tak začali využívat i další návštěvníci, kteří nemají vazbu na trampskou kulturu. Odborná skupina proto hledala způsoby, jak za těchto okolností umožnit návštěvníkům poznávání přírody a zároveň minimalizovat dopady jejich aktivit a zachovat v území prostor pro tramping.

„To, že lidé do přírody chodí, poznávají ji a na některých místech i nocují, považuji za velmi důležité. Zároveň ale tyto aktivity nesmí být v rozporu s naším právním řádem, nemohou mít negativní dopad na přírodu a neměly by být v konfliktu s vlastníky pozemků. Není to ale jen otázka státní ochrany přírody. Chtěl jsem proto, aby se všichni, kterých se to týká, posadili za jeden stůl a navrhli, jak postupovat, aby trampská tradice byla na Kokořínsku zachována navzdory měnícím se okolnostem,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle jeho slov se během půlroční práce skupiny podařilo najít společný pohled na řešení problému a výsledkem je konkrétní postup. „Práce tímto ale nekončí, situace bude vždy jednou za půl roku vyhodnocována, a to dlouhodobě,“ dodal ministr.

„Klíčové bylo, že jsme do naší práce zapojili vlastníky, hospodáře, samosprávy a vědce různých oborů. Shodli jsme se, že tramping je v určitém ohledu veřejný zájem. Zabývali jsme se nejrůznějšími právními aspekty, stanovili jsme, která nocoviště jsou přijatelná a která nikoli,“ popsal Jiří Hušek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí odborné skupiny.

Čtyři nocoviště, která nejvíc vadí přírodě, vlastníkům a archeologům, budou prioritně odstraněna v následujících měsících. Dalších 64 nocovišť, která jsou pro některé aktéry rovněž nepřijatelná, bude likvidováno postupně především v jejich režii.

„U dalších 28 nocovišť budou stanoveny podmínky, kdy je možné je zachovat. Zároveň jsme se shodli, že dosavadní postup Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj byl přiměřený situaci v dané době, v několika posledních letech bylo odstraněno různými aktéry 39 nocovišť,“ dodal Jiří Hušek.

„Vnímáme, že na Kokořínsku má turistika i nocování v přírodě dlouhou tradici. Mění se ale složení a zvyky lidí, kteří ven vyrážejí, a mění se také klima. Pro nás, jako vlastníky lesa a lesní hospodáře, je asi tím největším problémem oheň a rizika s ním spojená,“ konstatuje Vojtěch Fučík ze společnosti Mardub s.r.o.

Několik nocovišť leží i na pozemcích AOPK ČR. Tři z nich mají na přírodu minimální dopady, AOPK ČR proto zahájí kroky k jejich úplné legalizaci. Zároveň plánuje uzavření dohody s místní neziskovou organizací, která se bude podílet na jejich správě. Prozatím půjde o zkušební projekt na jeden rok. Zároveň AOPK ČR zajistí namátkové kontroly v celé oblasti.

Obdobná situace jako na Kokořínsku je i v národním parku Saské Švýcarsko. Mezi kulturní hodnoty tohoto území patří i horolezectví. Při vzniku parku proto bylo vymezeno 58 nocovišť, která mohli horolezci využívat. Ta čelila vzrůstajícímu počtu návštěvníků nejen z řad horolezecké komunity, ale i široké veřejnosti. Správa parku proto kvůli dopadům na přírodu jejich využívání zásadně omezila a další postup bude vyhodnocovat.

„Odborná skupina zkoumala různé aspekty celé problematiky, která často vzbuzuje emoce. Jsem si vědom, že s navrženým postupem nemusí být všichni spokojeni, ale je to cesta, jak tramping a jeho hodnoty na Kokořínsku v souladu s platnou legislativou alespoň částečně zachovat. Skupina také konstatovala, že přístup Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj odpovídal dané době a situaci,“ dodává František Pelc, ředitel AOPK ČR.

„Problematika trampingu na Kokořínsku víří emoce a pohybovat se v této někdy až vyhrocené atmosféře není jednoduché. Dosavadní výborné spolupráce se správou CHKO i s vlastníky lesů si považujeme. Pro nás je důležitá kontinuita, vzájemná důvěra i ochota nacházet společná řešení. Proto jsme rádi, že v této spolupráci můžeme pokračovat a rozvíjet ji,“ konstatuje Irena Žalovičová (ODS), starostka města Dubá.

Celá zpráva je k dispozici zde: https://kokorinsko.aopk.gov.cz/problematika-trampingu

