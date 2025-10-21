https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ani-zvonek-ani-lilie-do-narodni-prirodni-rezervace-karlstejn-se-vraci-zvonovec-liliolisty
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ani zvonek, ani lilie: Do národní přírodní rezervace Karlštejn se vrací zvonovec liliolistý

21.10.2025 06:01 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Zvonovec liliolistý.
Zvonovec liliolistý.
Foto | Jaroslav Mottl / AOPK ČR
Zvonovec liliolistý je jedním z velmi vzácných druhů nejen naší květeny, ale i celé Evropy. V Česku aktuálně roste okolo pouhých pěti stovek rostlin na pěti místech – například v Českém krasu a Českém středohoří.
 
Součástí záchranného programu pro tento ohrožený druh jsou i výsadby na místa, kde dříve rostl. Dnes 140 sazeniček vysadili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR společně s kolegy z pražské botanické zahrady v Troji v národní přírodní rezervaci Karlštejn v chráněné krajinné oblasti Český kras.

„Sazeničky jsme vysadili do tří oplocenek, které jsme tu vybudovali na ochranu zvonovce před spasením přemnoženou spárkatou zvěří. Doufáme, že se tu novým rostlinám bude dařit,“ uvedla Jarmila Kostiuková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Sazenice poskytla podle jejích slov botanická zahrada v pražské Troji, která je zapojena do speciálního záchranného programu. Ten má napomoci tomu, aby zvonovec liliolistý z naší přírody úplně nezmizel.

Zvonovec nikdy nebyl hojným druhem. Roste především ve světlých lesích, vzácněji na loukách. V průběhu 20. století se však hospodaření v lesích změnilo, prosvětlené lesní porosty na místech, kde se zvonovci dařilo, nahradily vysokokmenné stinné lesy. Neprospěl mu ani zvýšený přísun živin do krajiny, kvůli kterému mnohde rostou konkurenčně silné byliny a zvonovec vytlačují. Navíc je oblíbenou pochoutkou přemnožené spárkaté zvěře.

„Na první pohled vypadají zvonovce liliolisté jako zvonky, s nimiž patří do stejné čeledi. Odlišíme je však při pohledu na květy, z bleděmodrých, někdy téměř bílých květů zvonovce totiž vyčnívá čnělka s bliznou. Rostliny se jimi ozdobí na přelomu července a srpna a krásně voní,“ popisuje Jarmila Kostiuková.

Zvonovec liliolistý se vrací do národní přírodní rezervace Karlštejn.
Zvonovec liliolistý se vrací do národní přírodní rezervace Karlštejn.
Foto | Jarmila Kostiuková / AOPK ČR

Aby zvonovec v naší krajině přežil, potřebuje zvláštní péči. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro něj proto od roku 2020 realizuje záchranný program, probíhá pečlivý monitoring všech jedinců, management na podporu místních populací a další akce na podporu druhu.

Lesy se zvonovcem jsou průběžně prosvětlovány a bujný podrost se omezuje ručním vytrháváním a sečením. Většina rostlin je nyní oplocená proti zvěři, což jim umožní vykvést a vytvořit semínka. Dalším krokem je vytváření plošek holé půdy, kde se snadněji uchytí drobné semenáčky, které dají vzniknout novým rostlinám.

„Naší prioritou je samozřejmě udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální opatření – jako je třeba právě záchranné programy pro kriticky ohrožený zvonovec liliolistý,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která záchranné programy připravuje a realizuje.

Evropský projekt PROSPECTIVE LIFE, který nyní běží druhým rokem, nám umožňuje zaměřit se i na další vzácné rostliny a živočichy. „Záchranných programů je nyní již čtrnáct, díky nim se z naší přírody nevytratil třeba hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty syslů či užovek stromových,“ uzavírá František Pelc.

Výsadba zvonovce liliolistého proběhla v rámci projektu PROSPECTIVE LIFE (LIFE22-IPN-CZ-PROSPECTIVE-LIFE/101104621), souboru aktivit WP4 a je součástí záchranného programu pro zvonovec liliolistý v České republice, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Více na zachranneprogramy.cz
reklama
 
foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
tisknout poslat
Dále čtěte |
CHKO Soutok Foto: Radomír Dohnal Ekolist.cz Městský soud v Praze zamítl žalobu Obory Obelisk proti CHKO Soutok Pastva koz v národní přírodní památce Peklo na Liberecku Foto: Šárka Mazánková AOPK ČR "Rohatí" pomáhají v Pekle u Robečského potoka na Liberecku zlepšovat podmínky pro bledule Rosnatka okrouhlolistá Foto: laurent.breillat Flickr Rašeliniště pod Suchým vrchem se stává přírodní rezervací
Další články autora |
Pastva koz v národní přírodní památce Peklo na Liberecku Foto: Šárka Mazánková AOPK ČR "Rohatí" pomáhají v Pekle u Robečského potoka na Liberecku zlepšovat podmínky pro bledule Hořeček drsný Sturnův Foto: Bela Komancova AOPK ČR Vzácným hořečkům pomůže pěstování v botanické zahradě Přírodní rezervace Suťové lesy u Turnova Foto: Jan Višinský AOPK ČR Suťové lesy u Turnova chrání nová přírodní rezervace

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 53

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 22

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

Diskuse: 17

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 48

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Losa Emila viděla žena v obci u Nýrska na Klatovsku. Policie mu pomohla do lesa

Diskuse: 20

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 56
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist