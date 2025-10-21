Ani zvonek, ani lilie: Do národní přírodní rezervace Karlštejn se vrací zvonovec liliolistý
„Sazeničky jsme vysadili do tří oplocenek, které jsme tu vybudovali na ochranu zvonovce před spasením přemnoženou spárkatou zvěří. Doufáme, že se tu novým rostlinám bude dařit,“ uvedla Jarmila Kostiuková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Sazenice poskytla podle jejích slov botanická zahrada v pražské Troji, která je zapojena do speciálního záchranného programu. Ten má napomoci tomu, aby zvonovec liliolistý z naší přírody úplně nezmizel.
Zvonovec nikdy nebyl hojným druhem. Roste především ve světlých lesích, vzácněji na loukách. V průběhu 20. století se však hospodaření v lesích změnilo, prosvětlené lesní porosty na místech, kde se zvonovci dařilo, nahradily vysokokmenné stinné lesy. Neprospěl mu ani zvýšený přísun živin do krajiny, kvůli kterému mnohde rostou konkurenčně silné byliny a zvonovec vytlačují. Navíc je oblíbenou pochoutkou přemnožené spárkaté zvěře.
„Na první pohled vypadají zvonovce liliolisté jako zvonky, s nimiž patří do stejné čeledi. Odlišíme je však při pohledu na květy, z bleděmodrých, někdy téměř bílých květů zvonovce totiž vyčnívá čnělka s bliznou. Rostliny se jimi ozdobí na přelomu července a srpna a krásně voní,“ popisuje Jarmila Kostiuková.
Aby zvonovec v naší krajině přežil, potřebuje zvláštní péči. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro něj proto od roku 2020 realizuje záchranný program, probíhá pečlivý monitoring všech jedinců, management na podporu místních populací a další akce na podporu druhu.
Lesy se zvonovcem jsou průběžně prosvětlovány a bujný podrost se omezuje ručním vytrháváním a sečením. Většina rostlin je nyní oplocená proti zvěři, což jim umožní vykvést a vytvořit semínka. Dalším krokem je vytváření plošek holé půdy, kde se snadněji uchytí drobné semenáčky, které dají vzniknout novým rostlinám.
„Naší prioritou je samozřejmě udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální opatření – jako je třeba právě záchranné programy pro kriticky ohrožený zvonovec liliolistý,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která záchranné programy připravuje a realizuje.Evropský projekt PROSPECTIVE LIFE, který nyní běží druhým rokem, nám umožňuje zaměřit se i na další vzácné rostliny a živočichy. „Záchranných programů je nyní již čtrnáct, díky nim se z naší přírody nevytratil třeba hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty syslů či užovek stromových,“ uzavírá František Pelc.
Výsadba zvonovce liliolistého proběhla v rámci projektu PROSPECTIVE LIFE (LIFE22-IPN-CZ-PROSPECTIVE-LIFE/101104621), souboru aktivit WP4 a je součástí záchranného programu pro zvonovec liliolistý v České republice, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Více na zachranneprogramy.cz
