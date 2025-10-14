https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/rohati-pomahaji-v-pekle-u-robecskeho-potoka-na-liberecku-zlepsovat-podminky-pro-bledule
"Rohatí" pomáhají v Pekle u Robečského potoka na Liberecku zlepšovat podmínky pro bledule

14.10.2025 05:44 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Diskuse: 1
Foto | Šárka Mazánková / AOPK ČR
Netypická pastva koz v národní přírodní památce Peklo na Liberecku zlepší podmínky pro vzácné bledule jarní a vytvoří pestřejší mozaiku stanovišť, na kterých se střídají plochy lesa a bezlesí.
 
V údolí Robečského potoka se na vybrané ploše od léta pase malé stádo koz. Po odumření jasanů a olší, které byly napadeny patogenními houbami, totiž začalo území zarůstat plevelnými druhy bylin a náletovými dřevinami. Pastva tu pomáhá udržet pestrou mozaiku přírodních stanovišť, kde se daří bleduli jarní. Ta tu má jedno z větších nalezišť v České republice.

Bledula jarní v NPP Peklo u České Lípy.
Bledula jarní v NPP Peklo u České Lípy.
Foto | Dana Turoňová / AOPK ČR

„V tomhle údolí by možná nikdo pastvu nečekal. Dali jsme jí přednost před klasickou sečí proto, že odklízení posečené biomasy by bylo technicky i finančně náročné. Kozy tento problém řeší jednoduše – nechtěnou vegetaci prostě spasou. Je to efektivnější, šetrnější a ve výsledku i levnější způsob než tradiční zásahy,“ popisuje Martin Koláš z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pastva probíhá na malé ploše o výměře asi 0,3 hektaru v centrální části území mezi potokem a turistickým chodníkem ve velmi náročném, podmáčeném terénu s množstvím popadaných kmenů. Zvířata se do údolí dostávají spořádaně na vodítkách po stezce z nedaleké kozí biofarmy Nový Dvůr. Ta má s chovem dlouholeté zkušenosti. Stádo šesti až deseti koz je stále pod dozorem a na noc se vrací na farmu. Pase se několikrát týdně, krátce a intenzivně. Pokud vydrží počasí, počítá se s pastvou do konce října. Podmínky jsou nastaveny tak, aby bylo vše bezpečné, pro návštěvníky i přírodu.

NPP Peklo u České Lípy.
NPP Peklo u České Lípy.
Foto | Šárka Mazánková / AOPK ČR

„Kaňonovité údolí a niva Robečského potoka s úzkými roklemi obklopené bloky pískovcových skal vytvářejí speciální podmínky a mikroklima pro různé druhy rostlin a živočichů. Příroda v Pekle je zkrátka jedinečná. A abychom ji uchovali, musíme jí někdy pomoci méně obvyklými způsoby. Pastva koz je tady zajímavým experimentem, který může ukázat nové cesty, jak o toto cenné území pečovat,“ uzavírá Martin Koláš.

foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
SV

Slavomil Vinkler

14.10.2025 08:46
👍
Odpovědět

