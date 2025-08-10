https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-navratit-modraska-do-krajiny-liberecti-ochranci-prirody-pro-nej-vytvari-idealni-prostredi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak navrátit modráska do krajiny? Liberečtí ochránci přírody pro něj připravují ideální prostředí

10.8.2025 06:21 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | Čmelák - Společnost přátel přírody
Ochránci přírody z Liberce usilují o návrat modrásků do krajiny v okolí Jablonného v Podještědí. Díky podpoře Ministerstva životního prostředí budou zkoumat, jakým způsobem pro ně efektivně vytvořit vhodné prostředí.
 
Modrásků je v naší přírodě několik desítek, výzkum je zaměřený na dva z nich – modráska bahenního a modráska tečkovaného. Tyto dva druhy potřebují pro svoje rozmnožování rostlinu krvavec toten. Ta bývala dříve běžnou součástí vlhkých luk, dnes je v krajině však mnohem vzácnější. Její návrat na vhodné lokality je proto klíčem k jejich podpoře.

První lokalitou budou Mokřady Jablonné, které spravuje ekologická organizace Čmelák. Na vhodná místa zde budou rozmístěné plachty nepropouštějící světlo, pod kterými vyhnije tráva nebo rákos a vzniknou tak vhodné podmínky pro výsevy semínek krvavců, které ochránci nasbírají na okolních loukách.

Zdroj | Čmelák - Společnost přátel přírody

Na jiná místa pak vysadí i vzrostlé sazenice, které si sami vypěstovali. „Naším cílem je, aby zdejší mokřady měly co nejvyšší biologickou pestrost. Každý zásah zde pečlivě plánujeme s ohledem na konkrétní druhy – od výběru místa pro výsadbu až po načasování sečení zdejších luk. Věřím, že spolu s krvavcem se zde brzy objeví i modrásci,“ konstatuje koordinátorka projektu z organizace Čmelák, Dagmar Najmanová.

Právě v těchto dnech je péče o mokřady nejintenzivnější. Pracovníci i dobrovolníci z obou organizací zde nyní sekají trávu a odstraňují z břehů rákos, který by jinak zastínil a následně vytlačil chráněné druhy, jako jsou kosatec sibiřský nebo vachta trojlistá. „Nedávno jsme do vybraných tůní umístili i dřevěné kůly, které slouží jako startovací plochy pro lov ryb, jež využívá ohrožený ledňáček říční,“ dodává Najmanová.

Podpora vzácných druhů je součástí projektu „Mokřady Jablonné a Česká Ves jako laboratoř biodiverzity 2025“, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Na jeho realizaci spolupracují Institut pro udržitelný rozvoj a Čmelák – Společnost přátel přírody.

reklama
 
foto - Korytář Jan
Jan Korytář
Autor je zakladatel a předseda spolku Čmelák – Společnost přátel přírody.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Opravená přehrázka Foto: Lesy ČR Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody Smolenky Foto: Jitka Říhová ČSOP Ochránci přírody vykoupili část pozemků v lokalitě Smolenky u Radějova Louka Byňov Foto: Václav Bartuška ČSOP V Byňově vznikla ze zarostlého území louka pro vzácné živočichy a rostliny
Další články autora |
Jan Korytář: Bez peněz do ochrany přírody nelez! Jan Korytář: Kecy o krajině už mě nebaví

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Požár v západní Kanadě podle hasičů způsobil pták, který upustil svou kořist

Diskuse: 15

Intersucho: Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha

Mury v Beskydech a Jeseníkách v září 2024: extrémní srážky spustily desítky proudů bahna a kamenů

Diskuse: 15

Martin Pýcha: Jak velká je závislost českých zemědělců na dotacích a co to pro nás do budoucna znamená?

Diskuse: 152

Matěj Pomahač: Co se děje s počasím? O klimaticky rozmarném létu

Diskuse: 44

Liberec chce postavit na skládce největší fotovoltaickou elektrárnu ve městě

Diskuse: 9

Ochránci přírody vykoupili část pozemků v lokalitě Smolenky u Radějova

Diskuse: 3
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist