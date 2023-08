Jan Korytář: Bez peněz do ochrany přírody nelez!

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Korytář / archiv autora Detail z Mokřadů Jablonné, kde Čmelák vytvořil na 10 ha nové místo plné života - pro lidi i pro přírodu. Právě vytváření takových míst má pomoci projekt „Půjčka pro přírodu“.

Podobně jako do hospody, jak praví známé české přísloví. Před 30 lety jsem tu „chybu“ udělal. Založili jsme neziskovku na ochranu přírody a neměli na začátku ani kačku.

První peníze jsme vydělávali na brigádách, vedle studií na škole. Pomalu jsme se učili oslovovat sponzory, psát projekty, řídit lidi, pěstovat sazenice, dělat ekologickou výchovu, budovat tůně a mnoho dalšího. Bez větších peněz na začátku jde ale každé podnikání ztuha. I to neziskové.

Z ničeho se ale přesto díky trpělivosti a nemalému úsilí mnoha lidí nakonec stala jedna z větších ekologických neziskovek: Čmelák - Společnost přátel přírody. Naší hlavní doménou je realizace praktických revitalizačních projektů v krajině, ať už jde o louky, lesy, mokřady nebo pole.

Aktuálně spravujeme již přes 650.000 m2 vlastních přírodních lokalit a spolupracujeme s desítkami dalších vlastníků pozemků. Vše vypadá nadějně, dotací je všude jak „naseto“, tak kde by mohl být problém?

Peníze na obnovu krajiny vám dáme, ale…

Dnes už není tak jako v minulosti problém v tom, že by peníze na zadržování vody v krajině nebo ochranu biodiverzity téměř nebyly. Jsou. Problém je ale v tom, že jsou vypláceny až zpětně. Problém je to zejména pro drobnější vlastníky nebo i neziskovky, tím větší, o co větší projekt se jedná. Ne každý má po ruce volných pár set tisíc nebo milionů, které může postrádat na rok či dva jen proto, aby někde vybudoval pár nových tůní, alejí či remízků.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Korytář / archiv autora Plánů a představ, jak by mohla krajina vypadat, je dost. Bez peněz zůstávají ale jen na papíře.

Když se staráte o jednu nebo dvě louky, posečete je s pomocí dobrovolníků a není žádný problém, že peníze dojdou později.

Když těch luk máte ale dvacet, padesát nebo sto, jen s dobrovolníky si už nevystačíte. A zaměstnanci nebo brigádníci půl roku nebo rok na vyplacení peněz nepočkají. Ti chtějí své peníze hned. To Vás donutí pečlivě plánovat cash-flow organizace, půjčovat vlastní peníze, maximálně šetřit a odkládat všechny ne zcela nezbytné investice či platby na neurčito.

Jenže i toto má své hranice. Pokud se rozhodnete, že chcete dělat opravdu velké projekty, komplexní projekty, které budou v krajině znát, tak potřebujete zaprvé velkou organizaci s dostatečnou odbornou a administrativní kapacitou, jejíž provoz něco stojí, ale také navíc na každý projekt řádově stovky tisíc jen na jeho přípravu, ještě než kopnete do hlíny motykou nebo bagrem.

A to jsou při více projektech v součtu už miliony korun, které musíte mít dopředu a když je nemáte, tak s mnoha projekty nepohnete a na dotace nedosáhnete, nebo fungujete v permanentním stresu.

Půjčky pro přírodu – jak to funguje

Poté, co selhalo několik pokusů, jak si právě na tento účel půjčit u lidí, co jsou za vodou a peníze mají, mi konečně došlo, že řešením je to, co už umíme, jen to musíme začít dělat ve velkém. A to jsou menší půjčky, už od dvaceti tisíc korun, které průběžně získáváme od našich příznivců a přátel.

A že pokud chceme naši činnost rozjet ve větším, musíme mít tyto peníze dopředu a také ve větším objemu. Tak vznikl nápad na založení Fondu pro přírodu, který chceme naplnit právě pomocí Půjček pro přírodu.

Každá půjčka bude mít smlouvu, půjčky budou úročené, domluvené na předem danou dobu a zajištěné naším majetkem. Aktuální tržní hodnota nemovitostí, které Čmelák vlastní, je přes 20 milionů korun.

Nejsme žádný narychlo spíchnutý projekt, který by z lidí pod vidinou vysokých výnosů tahal peníze přes tzv. Ponziho schéma či lidově řečeno letadlo. Nabízíme jen běžný úrok a hlavní garance je v tom, že fungujeme již 30 let. Kdybychom chtěli z lidí tzv. „tahat peníze“, dělali bychom to určitě jinak…

Naším cílem je nyní získat v první etapě 10 mil. Kč, které nám pomohou předfinancovat větší projekty a naši činnost rozjet tak, aby měla mnohem větší reálný dopad na krajinu. Pokud se nám to povede, chceme jít i dál a rozvíjet další finanční nástroje s cílem více podpořit praktickou ochranu přírody. Více se o projektu Půjčky pro přírodu dozvíte na www.pujckaproprirodu.cz.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Korytář / archiv autora I po 30 letech v ochraně přírody se stále snažím dívat do budoucna s optimismem. Jen to sluníčko jako by hřálo nějak více…

Jsem ještě vůbec ekolog?

Radši než o penězích bych psal o přírodě, o tom, jak jsem hledal a nakonec našel jednu chráněnou kytku, jak lze jednat se zemědělci a domluvit nové meze a remízky, jak vytvářet tůně tak, aby byly místy nejen pro přírodu, ale i pro člověka nebo jak vracet do krajiny ohrožené a vzácné druhy rostlin a co při tom člověk zažije.

Jenže bez těch peněz to nejde. Tak proto tady píšu o bance Čmelák a o půjčkách pro přírodu. Proto píšeme spolu s kolegy nekonečné množství žádostí o dotace, proto stále řeším problémy s penězi.

Věřím ale, že až se nám podaří posílit naši finanční kapacitu, budu moct konečně začít více psát i o tom, proč se nám v Evropě obnova krajiny a ochrana biodiverzity stále moc nedaří a co je potřeba změnit, aby se dařit začalo.

Pokud Vás projekt Půjčka pro přírodu zaujal, více informací najdete na www.pujckaproprirodu.cz. Třeba se i Vy stanete dalším přítelem Čmeláka, který nás podpoří menší či větší půjčkou. Uvidíme. Osobně věřím, že toto je cesta, která bude fungovat. I proto jsem jeden z lidí, co Čmeláku své peníze půjčí. A předem díky všem, kdo se do toho rozhodnou jít s námi.

