Starý sad na svazích Ještědského hřebene ukrývá významnou populaci vstavače mužského
To by ale nemuselo trvat dlouho. Sad je již delší dobu neudržovaný a postupně zarůstá náletovými dřevinami i keři. Časem by se tak proměnil v les. Tento druh orchidejí ale potřebuje prostor a světlo. V původním sadu měl ideální podmínky, které se však začaly rychle měnit.
Ochránci přírody se proto rozhodli majitelku sadu kontaktovat, což se nakonec podařilo – a získali její souhlas se zahájením obnovy a pravidelné péče. „Máme velkou radost, že se nám s majitelkou sadu podařilo domluvit. Byla by škoda přijít o místo, které je největším známým nalezištěm vzácného vstavače mužského v Libereckém kraji,“ raduje se Lucie Stránská, která má ve Čmeláku na starosti péči o podobné lokality.
Ochránce přírody teď čeká spousta práce. Ze sadu chtějí postupně odstranit náletové dřeviny, posekat roky nesečenou trávu a odklidit popadané větve. Obnova potrvá několik let, během nichž budou pozorovat, jak se zdejší populace orchidejí vyvíjí.
S péčí o lokality, kde se vzácné rostliny vyskytují, mají ochránci přírody ze Čmeláka mnohaleté zkušenosti. Aktuálně spravují 21 lokalit s výskytem orchidejí a dalších ohrožených rostlin.
reklama