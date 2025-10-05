https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/stary-sad-na-svazich-jestedskeho-hrebene-ukryva-vyznamnou-populaci-vstavace-muzskeho
Přihlášení

Starý sad na svazích Ještědského hřebene ukrývá významnou populaci vstavače mužského

5.10.2025 06:16 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | Čmelák - Společnost přátel přírody
Starý, zarůstající třešňový sad na svazích Ještědského hřebene skrýval nečekaný poklad – největší naleziště vzácného vstavače mužského v Libereckém kraji. Jde o jednu z našich původních orchidejí. Ochránci přírody ze Čmeláka získali svolení majitelky o lokalitu pečovat tak, aby měly orchideje i do budoucna optimální podmínky.
 
Stovky chráněných orchidejí objevili ochránci přírody v třešňovém sadu na Rašovce na Liberecku. Dostali jsme tip od známé botaničky, která místo zná a viděla, jak sad postupně zarůstá křovím a nálety. První návštěva přinesla velké překvapení – stále zde ještě kvetly stovky vstavačů mužských.

To by ale nemuselo trvat dlouho. Sad je již delší dobu neudržovaný a postupně zarůstá náletovými dřevinami i keři. Časem by se tak proměnil v les. Tento druh orchidejí ale potřebuje prostor a světlo. V původním sadu měl ideální podmínky, které se však začaly rychle měnit.

Zdroj | Čmelák - Společnost přátel přírody

Ochránci přírody se proto rozhodli majitelku sadu kontaktovat, což se nakonec podařilo – a získali její souhlas se zahájením obnovy a pravidelné péče. „Máme velkou radost, že se nám s majitelkou sadu podařilo domluvit. Byla by škoda přijít o místo, které je největším známým nalezištěm vzácného vstavače mužského v Libereckém kraji,“ raduje se Lucie Stránská, která má ve Čmeláku na starosti péči o podobné lokality.

Ochránce přírody teď čeká spousta práce. Ze sadu chtějí postupně odstranit náletové dřeviny, posekat roky nesečenou trávu a odklidit popadané větve. Obnova potrvá několik let, během nichž budou pozorovat, jak se zdejší populace orchidejí vyvíjí.

S péčí o lokality, kde se vzácné rostliny vyskytují, mají ochránci přírody ze Čmeláka mnohaleté zkušenosti. Aktuálně spravují 21 lokalit s výskytem orchidejí a dalších ohrožených rostlin.

foto - Korytář Jan
Jan Korytář
Autor je zakladatel a předseda spolku Čmelák – Společnost přátel přírody.
