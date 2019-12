Francie zakázala neonikotinoidy před šesti lety. Opylovače zabíjí pořád

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | rostichep / pixabay.com V roce 2013 EU přistoupila na zákaz používání tří chemických insekticidů na bázi neonikotinoidů u zemědělských kvetoucích rostlin a od roku 2018 jej plošně rozšířila na veškeré použití. Zmíněné látky tam jsou však stále přítomné. Některá pole byla po dvě (ale i po pět) let stále schopná zahubit až 50 % opylovačů, včel a čmeláků, kteří by se k nim přiblížili. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V roce 2013 EU přistoupila na zákaz používání tří chemických insekticidů na bázi neonikotinoidů u zemědělských kvetoucích rostlin a od roku 2018 jej plošně rozšířila na veškeré použití. Mohlo by se tedy zdát, že za uplynulá léta už mohla obdělávaná pole „vyčpět“ a být zase čistá. Monitoring ale potvrdil opak. Píše o tom ScienceDaily Národní výzkumné centrum (CNRS), Institut agrochemického výzkumu (INRA) a včelařský institut ITSAP v posledních pěti letech monitorovali, jaký bude vývoj situace na francouzských polích poté, co se tu přestaly aplikovat neonikotinoidy.

Ke své nelibosti ale museli vědci konstatovat, že zmíněné látky jsou tu stále přítomné.

V analyzovaném řepkovém nektaru byly k dohledání na 48 % z 291 zkoumaných ploch. Navíc za sledované období v dost kolísavých koncentracích. Některá pole byla po dvě (ale i po pět) let stále schopná zahubit až 50 % opylovačů, včel a čmeláků, kteří by se k nim přiblížili.

Ukázalo se, že insekticidy na bázi neonikotinoidů mají prostě tuhý kořínek. V roce 2015 to už například vypadalo velmi nadějně a stopová množství imidaklopridu (jednoho ze tří zakázaných prevítů, zbylé dva jsou thiamethoxam a clothianidin) byla zaznamenána jen na 5 % sledovaných ploch. Vítězství?

Nikoliv. O rok později byla látka znovu přítomná v 90 % vzorků. Na tom, jaká bude koncentrace insekticidů, měl prokazatelně vliv půdní typ, struktura substrátu, dostupnost vláhy či sucha. Jinak se ale pohybovala od extrémů 0,1 nanogramů na mililitr až po 70 ng/ml.

Badatelé následně rozpracovali model, při kterém údaje o zaznamenané koncentraci insekticidů v nektaru přenesli do mapy. Zjistili, že nejrizikovější byla všechna pole v letech 2014 a 2016. Tehdy 12 % sledovaných polí obsahovalo takové množství imidaklopridu, že by to bylo schopno zahubit 50 % přilétnuvších opylovačů.

Závěry jsou prosté: zákaz neonikotinoidů byl rozhodně oprávněný, jen možná přišel trochu pozdě. Z aplikace těchto insekticidů se totiž půda bude vzpamatovávat ještě dlouho a stejně tak i opylovači.

reklama