Francouzská loděnice začne prodávat zaoceánské lodě s plachtami

Francouzská loděnice chce letos začít prodávat obří luxusní lodě poháněné systémem pevných plachet vyrobeným z karbonu a laminátu, který by měl i při dlouhých zaoceánských plavbách umožnit využití levnější a ekologičtější větrné energie. Firma Les Chantiers de l’Atlantique vyvíjí prototypy už deset let, nyní chce vyzkoušet sílu pohonu u plachty o ploše 1200 čtverečních metrů umístěné na 95 metrů vysokém stěžni, napsal list The Times.

Šéf loděnic Laurent Castaing řekl, že provozovatelé osobní lodní dopravy jsou ochotní zaplatit za dodávky plavidel s pevnými plachtami stovky milionů eur a že nejspíš už letos podepíše první kontrakty. "Jsme napřed před našimi konkurenty," řekl Castaing.

Plachty, které připomínají obří žaluzie, čeká letos ještě další zkouška. Tentokrát má v docích Saint-Nazaire na pobřeží Atlantiku projít zátěžovým testem systém 20 metrů dlouhých a šest metrů širokých panelů o celkové ploše 1200 čtverečních metrů, který by mohl pohánět lodě dlouhé až 200 metrů.

Menší verze plachtoví už s úspěchem otestoval francouzský jachtař Jean Le Cam během plaveb přes Atlantik. "U velkých lodí je problém s odolností a klasické plachty se snadno trhají. Plachta z kompozitních materiálů je ale velice pevná," tvrdí zástupci loděnice.

Silenseas from CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE on Vimeo.

Firma uvádí, že instalace plachet u zaoceánských lodí by mohla snížit emise i o více než polovinu. Plavidla budou mít nadále motory pro případ nouze, bezvětří či pro precizní manévrování v přístavech.

