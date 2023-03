Francouzské ministerstvo životního prostředí varuje před nedostatkem vody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stovka prefektů francouzských departementů by neměla váhat s rychlým vydáním nařízení omezujících místní využívání vody, a to vzhledem k alarmujícímu stavu podzemních vod. Podle agentury Reuters to prohlásil ministr zdravotního prostředí Christophe Béchu. Francie zažívá nejsušší zimu od roku 1959.

"Bijeme na poplach vzhledem k situaci, v níž se nacházíme, protože se blížíme ke konci období, pro které je obvyklé doplňování podzemních vod," řekl Béchu. Podle předpovědí počasí se zdá, že by nyní mělo pršet až do 15. března. Ministerstvo se po tomto datu poradí s prefekty, jak postupovat dále.

"Vkládáme skutečné naděje do nadcházejících dnů, kdy se předpokládá déšť na většině území Francie, ale ne všude. Máme vážné obavy o povodí Středozemního moře a koridor Rhôny," uvedl Béchu.

Podle vládních internetových stránek Popluvia mají v současné době aktivovanou žlutou nebo oranžovou výstrahu před suchem departementy Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Var a Ain na jihu a východě země. Departementy Yvelines západně od Paříže a Savojsko na východě země aktivovaly nízký stupeň předběžné výstrahy.

Béchu uvedl, že do konce týdne dosáhne počet departementů s nějakým stupněm výstrahy před suchem dvanácti.

Nízká hladina vody loni v létě ovlivnila produkci vodních elektráren a vynutila si snížení výkonu francouzských jaderných elektráren, které využívají říční vodu k chlazení reaktorů. V několika částech země byly také přerušeny dodávky pitné vody, čemuž by se Béchu letos rád vyhnul.

Ministr proto vyzval prefekty, aby "nereagovali přehnaně, ale rychle" vzhledem k tomu, že i několikadenní prodleva mezi oficiálním vyhlášením stavu sucha a restriktivními opatřeními může znamenat rozdíl.

Národní plán hospodaření s vodními zdroji, který se původně očekával v lednu, by měl být nyní zveřejněn do konce března, uvedlo ministerstvo.

reklama