Švýcaři v referendu odmítli ústavní zakotvení enviromentálně odpovědné ekonomiky

Švýcaři dnes v referendu výraznou většinou zamítli ekologickou iniciativu požadující ústavní zakotvení ekologicky odpovědného hospodářství. Informovala o tom agentura DPA, podle níž účast v referendu činila 38 procent.Ve 26 kantonech hlasovalo proti návrhu stranické mládežnické organizace Mladí Zelení podle konečného výsledku 69,8 procenta voličů. Cílem iniciativy bylo uzákonění toho, že do deseti let by švýcarská ekonomika mohla spotřebovávat jen tolik zdrojů a uvolňovat jen tolik škodlivých látek, kolik může příroda nahradit a vstřebat.

Politolog Urs Bieri švýcarské rozhlasové a televizní společnosti SRF řekl, že lidé patrně měli obavy ze škod, které by iniciativa mohla napáchat na hospodářství a jejich vlastním blahobytu.

Také švýcarská vláda iniciativu s oficiálním názvem "Za odpovědné hospodářství v planetárních mezích" odmítala. Varovala před velkými náklady pro firmy i před omezením spotřeby.

