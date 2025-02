FT: Nedostatek elektrikářů v Austrálii ohrožuje investice do obnovitelné energie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Australská ekonomika se potýká s nedostatkem kvalifikovaných elektrikářů, což ohrožuje investice do obnovitelné energie. Díky velké poptávce si přitom mohou zájemci vydělat výrazně nadprůměrné mzdy. Pozitivní vzor představuje Jordan Dowsett, účastník australského vydání reality show Love Island, který se místo kariéry v televizi vydal právě na dráhu elektrikáře, všímá si server listu Financial Times (FT).Z finančního hlediska může přitom může být tento způsob obživy lukrativnější. Nedostatek lidí znamená, že ti, kteří jsou ochotni vydržet dlouhé směny a žít v odlehlých příbytcích, si mohou podle FT přijít až na 200 000 australských dolarů (tři miliony Kč) ročně. To odpovídá dvojnásobku průměrné mzdy v zemi a překonává i plat řadového australského poslance.

Podle Dowsetta má práce výhody i nevýhody. "Děláte dvanáctihodinové směny, je tam horko, mouchy a trčíte v mobilním kontejneru na jednolůžku. Ale máte dobrou stravu a vše je zajištěno. Kreditní kartu můžete nechat doma. Vyděláte si slušné peníze a máte spoustu volna," řekl FT.

Podle zprávy australské rady pro čistou energii, která se odvolává na vládní statistiky, potřebuje Austrálie do roku 2030 o 32 000 nových elektrikářů k uspokojení poptávky. Vysoké finanční ohodnocení odráží právě tento nedostatek potřebných pracovníků. To podle FT může znamenat problém pro velké projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, těžby nebo datových center.

Podle předáka australského elektrikářského odborového svazu ETU Michaela Wrighta je navíc zmíněné číslo podhodnocené. Podle něj Austrále pro naplnění ambiciózních plánů v obnovitelných energiích potřebuje do roku 2030 přibližně 42 500 elektrikářů a do roku 2050 dokonce 100 000.

Nedostatek zatím podle Wrighta vykrývají zahraniční pracovníci, kteří jsou ochotni krátkodobě pracovat v drsných podmínkách. Podle vládních statistik v roce 2024 dostalo dočasné pracovní vízum necelých 400 elektrikářů.

Australská vláda investovala do odborného vzdělávání, aby do systému zapojila více pracovníků. Podle odborářů se ale nedaří mladé pracovníky napjatém trhu práce udržet. Dva z pěti učňů zanechají studia před dokončením kvalifikace, uvedl svaz ETU.

Warren Bain, elektrikář z Melbourne, uvedl, že některé velké společnosti považují učně za "levnou pracovní sílu“ a že to mnohé odrazuje od toho, aby nastoupili do oboru na plný úvazek. Dowsett dodává, že nárazová náročná práce může mladé "připravit na celý život", ale že málokomu se chce takovou oběť podstoupit. "Dávají přednost životnímu stylu práce z kaváren," myslí si.

Poptávku po kvalifikovaných elektrikářích zvyšuje také boom datových center. Loni v září americká investiční společnost Blackstone oznámila převzetí skupiny australské skupiny AirTrunk provozující datová centra. Hodnota transakce přesahuje 24 miliard australských dolarů (360 miliard Kč). Zároveň jde o největší investici Blackstone v regionu Asie a Tichomoří.

reklama