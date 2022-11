FT: Síkela vyzval Brusel k rychlejšímu řešení energetické krize

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Evropská komise (EK) postupuje při řešení energetické krize příliš pomalu, řekl v rozhovoru s listem Financial Times (FT) český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Varoval přitom, že nedostatečné kroky by v příštím roce mohly vést ke zhoršení energetické krize a způsobit hospodářskou újmu, která by podkopala veřejnou podporu Ukrajině. Pochválil nicméně dosavadní opatření ke snížení poptávky po plynu a k rozvoji energetické infrastruktury.

Síkela uvedl, že je zapotřebí udržet sociální smír a zajistit, aby ruský prezident Vladimir Putin nebyl schopen vyvolat sociální nepokoje či recesi evropské ekonomiky. Vyjádřil zklamání ohledně toho, že Evropská komise navzdory požadavkům ze strany členských států Evropské unie stále nepředstavila podrobnější informace o tom, jak by mohl fungovat cenový strop u zemního plynu.

Síkela se v úterý v Bruselu setkal s vybranými členy EK, aby s nimi probral zejména plány v energetice a další témata pro zbytek českého předsednictví v Radě Evropské unie. Klíčovým bodem byla příprava další sady unijních opatření proti vysokým cenám energií, kterou by členské země mohly schválit 24. listopadu.

Už několikáté mimořádné jednání ministrů zodpovědných za energetiku od začátku českého předsednictví bylo na konec měsíce svoláno s cílem schválit soubor intervencí předložený Evropskou komisí v říjnu. Plán by připravil půdu pro společné nákupy plynu, obsahuje také nová pravidla o solidaritě mezi členskými státy v případě kritického nedostatku a nástin mechanismu proti extrémním výkyvům cen na hlavní burze pro obchodování s plynem v EU. Přímočaré zastropování ceny, o němž se v posledních měsících hojně diskutuje, v balíčku není.

