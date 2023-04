Greenpeace: ČR letos už přesáhla poptávku po přírodních zdrojích oproti produkci

Richard Vacek 13.4.2023 08:53

Uhlí spalujeme, protože máme málo jaderných elektráren, proti kterým greenpeace bojuje a někde se takovým zeleným extremistům dokonce podařilo funkční jaderné elektrárny zavřít (Německo).

A to, že spotřebováváme víc, než se stačí obnovit? No to je normální vývoj civilizace. I v době kamenné se spotřebovávalo více pazourků, než se stačilo vytvořit, ale doba kamenná neskončila kvůli tomu, že by došly pazourky, ale protože se přešlo na něco lepšího a levnějšího. Dnes to lepší a levnější je právě jaderná energetika, která je schopna zajistit dostatek energie na další staletí a nebýt zelených, už by fosilní paliva z podstatné části vytlačila.

