Greenpeace ČR spouští novou kampaň s názvem Zachraňme přírodu

Symbolicky na Mezinárodní den lesů spouští organizace Greenpeace ČR novou kampaň Zachraňme přírodu. Navazuje na svou snahu omezit kácení stromů ve starých lesích. V Česku se ekologická organizace zaměří především na vznik nových chráněných území a zlepšení ochrany ekosystémů.

"Přestože ochrana a obnova přírody je klíčová pro naše přežití, stále vidíme, že se cenné ekosystémy ničí a jejich ničení je bez jakékoliv regulace financováno i evropskými bankami a finančními institucemi nebo dokonce podporováno z veřejných zdrojů v formě pobídek a dotací," uvedl Jan Freidinger, koordinátor kampaně Zachraňme přírodu.

Nyní je podle organizace čas, kdy by se měla příroda po celém světě kvůli krizi s přírodní rozmanitostí a klimatickým změnám nejen lépe chránit, ale také obnovovat. Česko musí do roku 2025 připravit Národní plán obnovy přírody a identifikovat dotace a pobídky, které přispívají ke ztrátě přírodní rozmanitosti a přesměrovat je naopak do ochrany a obnovy přírody, uvádí tisková zpráva. Greenpeace se zaměří na rozšiřování chráněných území v Česku a na finanční toky, které se podle organizace podílejí na destrukci přírody.

V roce 2021 se na klimatické konferenci v Montrealu všechny státy světa zavázaly k zajištění ochrany 30 procentům pevniny, moří i řek a k obnově 30 procent zničených ekosystémů. Na evropské úrovni se v současné době řeší Nařízení o obnově přírody, které čelí tlakům zejména ze strany zemědělců, uvádí Greenpeace.

Součástí kampaně Zachraňme přírodu bude také informování o ničení přírody v dalších evropských i světových zemích.

V minulosti organizace upozorňovala na ilegální kácení lesů v Krušnohoří nebo vysazování nepůvodních druhů. Greenpeace si kvůli nedostatečné ochraně krušnohorských bučin stěžovala ombudsmanovi a Evropské komisi. Dále ekologičtí aktivisté usilují o větší ochranu Ždánického lesa na jižní Moravě, který byl v minulosti několikrát navržen k zápisu do sítě chráněných území Natura 2000. Formálně je chráněný pouze jeho zlomek.

Loni na podzim organizace Greenpeace sledovala staré stromy pokácené v Krušných horách a ve Ždánickém lese pomocí GPS trackerů a zjistila, že se využívají vesměs na výrobu papíru či jako palivové dřevo.

