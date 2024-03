Greenpeace: Evropské banky půjčily biliony korun neekologickým firmám

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropské banky půjčily od roku 2015, kdy byla dojednána Pařížská dohoda o klimatu, přibližně 256 miliard eur (přes 6,4 bilionu korun) neekologickým firmám. Jejich činnost podle analýzy Greenpeace a dalších nevládních organizací přitom ohrožuje lesy, savany a důležité přírodní ekosystémy.

Studie se zaměřila na společnosti JBS, Cargill, Sinar Mas a další světové producenty, zpracovatele a obchodníky se sójou, dobytkem, palmovým olejem, kaučukem nebo například dřevem. Všechny komodity s sebou nesou vysoké riziko zničení ekosystému. Z analyzovaných dat vyplývá, že EU je druhým největším světovým finančním centrem, které financuje tato odvětví.

Ze zprávy Greenpeace také plyne, že některé z největších bank se sídlem v EU, jako jsou BNP Paribas, Santander, Deutsche Bank, ING Group a Rabobank, poskytly v období od roku 2016 do začátku roku 2023 velkým společnostem, které podle organizace ohrožují přírodu, 22,1 procenta všech globálních úvěrů.

Většina, konkrétně 86,6 procenta, těchto evropských úvěrů pocházela od bank se sídlem ve Francii, Nizozemsku, Německu a Španělsku. Banky, penzijní fondy a správci aktiv se sídlem v EU rovněž poskytují 9,4 procenta současných globálních investic do odvětví ohrožujících přírodu.

Zveřejněná studie, na které mimo jiné spolupracovaly organizace Friends of the Earth Netherlands a Harvest, vychází z údajů shromážděných nezávislou výzkumnou organizací Profundo. Společně v návaznosti na analýzu požadují regulaci EU, která by zastavila tok peněz do společností, které podle nich ničí přírodu. Dalším požadavkem je, aby EU svůj finanční sektor sladila s globálními cíli v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti.

"Evropa se označuje jako lídr v boji proti změnám klimatu a za ochranu biologické rozmanitosti a přírody, přesto umožňuje bankám a finančním institucím podporovat a vydělávat na ničení ekosystému po celém světě. Na úkor místních obyvatel, na úkor přírody a naší budoucnosti. Je čas to změnit a zastavit miliardy eur, které z EU každoročně proudí a ničí ty nejcennější ekosystémy na naší planetě," uvedl Jan Freidinger z Greenpeace ČR.

Současná pravidla EU, která začnou platit v prosinci zaručují, že rizikové komodity pro odlesňování jako například sója, palmový olej nebo hovězí maso, které se uvedou na unijní trh, nesmí být vyprodukovány na plochách, kde byl před rokem 2020 les či prales. Nicméně z pravidel podle Greenpeace vypadlo ustanovení, které by omezovalo investice bank do projektů způsobujících odlesňování. Evropská komise má podle harmonogramu přezkoumat roli financí v odlesňování a ničení lesů a v případě potřeby předložit legislativní návrh do června 2025.

reklama