Hasiči plánují přejít v Českém Švýcarsku "do útoku", pomáhají nově švédská letadla

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Požár v národním parku České Švýcarsko se hasičům daří držet na ploše zhruba pět krát dva kilometry. O víkendu budou chtít přejít z obrany do útoku, řekl ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. V boji s ohněm v členitém terénu ve čtvrtek výrazně pomohla dvojice letadel Canadair, která se však musela vrátit do Itálie. Jako náhradu se hasičům podařilo získat pár hasicích letadel ze Švédska. Do boje s plameny se zapojily dnes odpoledne. S ohledem na bezpečnost a zdraví lidí vyhlásilo město Děčín zákaz vstupu do části Českého Švýcarska. Magistrát tak vyhověl žádosti správců národního parku. Hasiči po šesti dnech od začátku zásahu v Českém Švýcarsku chtějí zmenšit území, které požár zachvátil. Podle satelitních snímků bylo požárem zasaženo území o rozloze 1060 hektarů, řekl generální ředitel hasičů Vlček. Hasiči podle něj budou chtít v Českém Švýcarsku o víkendu přejít z požární obrany do požárního útoku, a omezit tak rozsah zasažené plochy. Z celého Česka proto povolají další jednotky, nasazeno bude dalších 250 až 280 profesionálních i dobrovolných hasičů. Zasahovat začnou v sobotu v 07:00, řekl ČTK Vlček. "Upíráme se k tomu, že zítra (v sobotu) i za pomoci předpokládaných srážek bychom se mohli dostat k tomu, že bychom z takzvané požární obrany přešli do požárního útoku, tak abychom opravdu zatlačili požár tam, kde my potřebujeme, a finálně ho zlikvidovali," řekl. Hlavu státu Vlček na zámku v Lánech informoval o současné situaci v Českém Švýcarsku, prezident se podle něj zajímal o postup hasebních prací i o nasazení sil a prostředků. Řekl, že Zeman vyjádřil poděkování profesionálním i dobrovolným hasičům, ale i dalším složkám včetně policistů, armády, zdravotníků nebo lesní správě. Zmínil i pomoc ze zahraničí. Vlček se Zemanem mluvil i o možnostech, jak podobným požárům do budoucna zabránit. Šéf hasičů zmínil, že pro podobné požáry je potřeba další technika včetně hasicích letadel. Je podle něj otázka, zda by mělo jít o víceúčelové stroje nebo o čistě hasičská letadla. Zmínil i možnost uzavření smluv se soukromníky a pronajímání těchto letadel ve chvíli, kdy by je stát potřeboval. Řešení je ale potřeba nalézt rychle, uvedl. Poukázal také na plánované nákupy větších helikoptér policií a armádou. Stroje by tak mohly nést větší bambi vaky. Šéf hasičů zmínil, že pokud ochranáři vyhlásí tzv. bezzásahovou zónu, musí v ní z pohledu hasičů být zřízeny dostatečné komunikace, zajištěna voda na hašení nebo vytvořeny protipožární předěly. Vlček se vyjádřil i k otázce lepšího odměňování dobrovolných hasičů. Byl by rád, pokud by se pro ně podařilo vytvořit podobné podmínky, jako má aktivní záloha armády. "Jsem přesvědčen o tom, že ti dobrovolní hasiči si to zaslouží. Dnes a denně to dokazují," řekl. S hašením požáru hasičům výrazně pomáhá česká i zahraniční letecká technika. Ve čtvrtek se do boje s plameny zapojila dvojice italských letadel Canadair. Ty se ale dnes musely vrátit, aby se zapojily do hašení požárů na Apeninském poloostrově. Nyní jsou nasazeny proti požárům ve východní části Itálie. Jako náhradu za ně se hasičům podařilo získat ze Švédska dva stroje Air Tractor AT802F. Do Česka přiletěly dnes po poledni a po nezbytných procedurách a průzkumu byly odpoledne nasazeny k hašení. Každé ze švédských hasičských letadel je schopné pojmout 3000 litrů, asi polovinu toho, co letouny z Itálie. Stejně jako italské canadairy nabírají vodu pro hašení v jezeře Milada. 🥲🔥🚒 Day 6. BIG THANKS TO SWEDEN‼️

Two Air Tractor AT802F planes departed from Sweden at 8 a.m. to help with the aerial firefighting of the Czech Switzerland National Park. Each of the planes can hold 3,000 liters of water. Arrival in the Czech Republic is planned for 12:30 p.m https://t.co/MdzSQCCJTI pic.twitter.com/aojuQ665Uw — fleur* (new) 🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧 (@new_fleur4) July 29, 2022 Se zvládáním požáru v obtížně přístupném terénu Českého Švýcarska pomáhají vrtulníky s vaky na vodu. Tu nabírají z řeky Labe u Hřenska. Povodí Vltavy proto ve čtvrtek zvýšilo odtok vody z Vltavské kaskády, což se dnes projevilo v Labi na severu na Čech. Vodohospodáři jsou připraveni držet zvýšenou hladinu řeky tak dlouho, jak to bude třeba, uvedl dnes mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. S plameny v národním parku hasiči bojují i ze země. Večer a v noci na dnešek natáhli vedení vody k Pravčické bráně. Hasiči chtějí mít lokalitu lépe pod kontrolou, protože tam stále hrozí vznik nových ohnisek, řekl České televizi mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Město Děčín dnes rozhodlo o zákazu vstupu do lesa na vybraném území Národního parku České Švýcarsko. Zákaz začne platit o půlnoci a zahrnuje lesy v okolí obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimka platí pro některé lidi, například pro zaměstnance parku. Turisté budou nadále moci na vybrané turistické trasy a cyklotrasy. Dočasný zákaz vstupu do lesa vydal magistrát s ohledem na ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pádem kamenů, stromů nebo jejich částí v důsledku poškození požárem a aktuálního zdravotního stavu lesních porostů. Magistrát tak vyhověl žádosti správců národního parku. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

