Národní přírodní rezervace Mionší chrání rozsáhlý prales jehličnatých i listnatých stromů v Beskydech. Rozloha rezervace je bezmála 170 hektarů, čímž se Mionší řadí mezi největší pralesy v České republice.

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár v pralese Mionší v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku. Požár zasáhl přibližně hektarovou plochu, řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák. Příčinou požáru byl podle vyšetřovatelů lidský faktor. Národní přírodní rezervace Mionší chrání rozsáhlý prales jehličnatých i listnatých stromů v Beskydech. Rozloha rezervace je bezmála 170 hektarů, čímž se Mionší řadí mezi největší pralesy v České republice.Podle Tomáše Myslikovjana ze Správy CHKO Beskydy je prales přísně chráněný a už okolo 130 let je do něj veřejnosti vstup zakázán. Zákaz ale turisté často porušují a CHKO nemá dostatek profesionálních strážců, kteří by prostor hlídali. Myslí si, že za požárem může být neopatrnost některého z turistů, kteří do pralesa vešli i přes zákaz.

"V přírodě nevznikne požár jen tak od sebe. Musel by třeba uhodit blesk. Žádná bouřka ale nebyla," řekl. V místě požáru byl ještě před časem sníh, takže tam bylo podle něj i dost vlhko na to, aby začalo hořet. Jeho kolega Jiří Lehký ČTK řekl, že bližší informace k příčině ještě správci CHKO nemají. "Dnes jsou na místě vyšetřovatelé hasičů. Sami si požářiště prohlédneme v pátek," řekl.

Noční požár v srdci národní přírodní rezervace - pralesa Mionší v Dolní Lomné - likvidovali hasiči pomocí vody ze zádových vaků, technika se k ohniskům nedostala. pic.twitter.com/jCTigvqwyL — HZS Moravskoslezského kraje (@hzsmsk) May 2, 2024

Mluvčí hasičů odpoledne uvedl, že za příčinu vzniku požáru vyšetřovatelé označili lidský faktor. "Vyloučili jsme blesk i jakoukoli technickou závadu," napsal Kozák na síti X.

Hasiči se o požáru dozvěděli od turisty, který si kouře v pralese všiml při výstupu na nedalekou horu Kozubová. Telefonicky jim ho oznámil okolo 18:30. Na místo vyjely čtyři jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů z Třince, Dolní Lomné, Jablunkova a Mostů u Jablunkova.

"Hasiči se dlouhou dobu snažili dostat na místo požáru, využili pomoc policistů i správců rezervace. Hořící stromy a několik dalších ohnisek našli až v nejvyšším ochranném pásmu pralesa. Do těžkého terénu se nedokázali dostat s žádnou technikou, pro hašení tedy využívali zádové vaky naplněné vodou," uvedl mluvčí.

Několik hořících stromů museli po dohodě se správci rezervace pokácet. Požár zasáhl plochu o velikosti přibližně jednoho hektaru. Přibližně do 03:00 nosili hasiči v zádových vacích na požářiště vodu a prostor prolévali. "Hasiči z Dolní Lomné zůstali na místě zásahu na dohled až do ranních hodin, krátce před sedmou předali prostor správci národní přírodní rezervace," doplnil Kozák.

