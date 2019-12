Havlíčkov Brod zvýší příští rok poplatek za odpad z 600 na 720 korun

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Maaark / Pixabay V Havlíčkově Brodě stoupne od 1. ledna poplatek za vyvážení popelnic z nynějších 600 korun na 720 korun na osobu a rok. / Ilustrační foto

V Havlíčkově Brodě stoupne od 1. ledna poplatek za vyvážení popelnic z nynějších 600 korun na 720 korun na osobu a rok. Náklady na tento systém se zvýšily, platba byla stejná sedm let, řekl v úterý starosta Jan Tecl (ODS). Město podle něj poskytne slevy rodinám s dětmi a lidem nad 70 let. Poplatek s novým rokem zvýší i některé další radnice na Vysočině.

Nové znění vyhlášky o místním poplatku za odpad schválilo havlíčkobrodské zastupitelstvo v pondělí. "Myslím, že ta vyhláška je významně prorodinná," řekl Tecl. Uvedl, že nově nebudou muset rodiče platit poplatek za děti do jednoho roku. Na děti do 18 let věku se bude vztahovat snížená platba 360 korun. "Pro občany od 70 let jsme stanovili úlevu ve výši 15 procent," řekl Tecl. Díky této slevě stoupne občanům Havlíčkova Brodu v této věkové kategorii roční poplatek jen o 12 korun.

V Havlíčkově Brodě se podle webu města náklady spojené s odvážením netříděného komunálního odpadu v roce 2018 v přepočtu na jednoho obyvatele meziročně zvýšily o 98 korun na 742 korun. Podle starosty se v tom promítlo hlavně zvýšení poplatku za uložení tohoto odpadu na skládce.

Poplatky za odpad od roku 2020 stoupnou i v některých dalších městech kraje. Jemnice na Třebíčsku změní od nového roku tento poplatek z 500 na 600 korun na osobu, v Pelhřimově stoupne základní roční platba na obyvatele o 50 korun na 700 korun. V Polné na Jihlavsku budou příští rok lidé platit za odpad 520 korun na hlavu místo dosavadních 474 korun. Zastupitelé Chotěboře na Havlíčkobrodsku schválili zvýšení poplatku o 12 korun na 540 korun.

V krajské Jihlavě zůstane roční sazba na 680 korunách na obyvatele. Jihlavané si ale mohou tuto částku snížit o 100 korun zapojením do programu na podporu třídění.

