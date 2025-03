Hejtman Okleštěk se kvůli havárii v Hustopečích nechystá vyhlásit stav nebezpečí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) se nechystá vyhlásit stav nebezpečí kvůli únorové havárii cisteren s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Z pohledu legislativy a kompetencí jde podle něj havárie v tomto případě za státem, pod který spadá Česká inspekce životního prostředí. Reagoval tak na dnešní vyjádření ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), podle kterého krizový štáb resortu doporučil vyhlásit toto opatření Olomouckému kraji pro oblast Hustopečí nad Bečvou kvůli urychlení sanací.Hejtman ČTK řekl, že s ním tento návrh dopředu nikdo nekonzultoval, zatím se podle něj kraj určitě nechystá nic vyhlašovat. Poukázal přitom na to, že kraj u této havárie nemá kompetence - veškeré orgány, které ji řeší, spadají pod ministerstvo životního prostředí. "Udělám samozřejmě všechny kroky ve prospěch ochrany tohoto území, ale musím to mít řádně legislativně podloženo. Vyhlásíme jakýkoliv stav, který se uzná za správný, ale řídit to bude někdo zcela jiný, kdo nám kompetenčně nepodléhá, je to celé pod životním prostředím," uvedl hejtman.

Podotkl přitom, že ekonomicky jde o havárii, která jde za státem. "Z toho titulu si říkám, proč nemůže stav řešit stát, proč to má řešit kraj, který nemá tyto kompetence vůbec pod sebou. Ministerstvo má jak Českou inspekci životní prostředí, tak všechny další navazující instituty. Byli bychom podle mne v této fázi pouze zprostředkovatelem těchto kroků, nevím, jestli je to šťastné řešení," doplnil Okleštěk.

Stav nebezpečí Olomoucký kraj naposledy vyhlašoval loni na podzim kvůli povodním. V záplavami postižených oblastech Jesenicka a Šumperska v Olomouckém kraji trval do 12. prosince. Podle hejtmana jde však nyní o zcela jinou situaci.

Vlak s cisternami převážejícími více než tisíc tun toxického benzenu vykolejil v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku na konci února. Část obsahu se podařilo hasičům po uhašení požáru z cisteren vyčerpat, zbytek vyhořel nebo unikl do půdy. Podle odhadů odborníků se na místě vylilo 250 až 400 metrů krychlových benzenu, který se rozpouští v podzemních vodách, uvedl dnes ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček. Likvidace škod podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) vyjde na stovky milionů korun. Sanace potrvá roky, je to největší havárie svého druhu na světě, prohlásil.

