Hladík: Chceme v EU prezentovat nižší daň na výrobky z recyklovaného materiálu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nižší daň z přidané hodnoty (DPH) na výrobky z recyklovaného materiálu bude na úterním zasedání Rady ministrů životního prostředí v Lucemburku prezentovat ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Nižší sazbu DPH chce řešit na evropské úrovni v reakci na směrnici EU, která nedovoluje členským státům snižovat DPH na výrobky z recyklovaných materiálů. Hladík uvedl, že sníženou dvanáctiprocentní sazbu DPH na výrobky z recyklátu chtěla vládní koalice zavést již v rámci konsolidačního balíčku.

"Při koaličních jednáních o konsolidačním balíčku jsem prosadil zařazení výrobků z recyklátu, výrobků z druhotných surovin do nižší sazby DPH, takto na tom byla koaliční shoda. Přiznám, že následně v průběhu těch jednání jsme zjistili, že směrnice o DPH, takzvaná příloha tři, neumožňuje tuto záležitost takto řešit jednotlivým státům," řekl Hladík.

Návrh se týká podle ministra všech výrobků z plastu, od hraček, běžných hygienických pomůcek a věcí denní potřeby až po hrabla na sníh nebo květináče. Zároveň by do této skupiny zapadaly stavební materiály, které využívají kutilové a zahrádkáři. "Jsou to i materiály, které dnes končí buď na skládkách nebo ve spalovnách a které dokážeme recyklovat i pro využití v komunální sféře, typu lavičky nebo městského mobiliáře," řekl.

Možnost zařadit výrobky z druhotných surovin do nižší sazby by podle ministra podpořila rozvoj cirkulární ekonomiky. Zároveň by se zvýšila motivace koncových zákazníků využívat recyklované materiály, čímž by se rozšířila i výroba z druhotných surovin na území Česka.

Sazby DPH formálně spadají do kompetence ministrů financí, podle Hladíka je ale logické, aby se na návrhu shodli ministři životního prostředí.

"Já bych rád docílil souladu na radě ministrů. Určitě ho nedocílíme zítra, zítra to bude první informace České republiky v tomto kontextu, ale byli bychom rádi, aby se tím Španělské předsednictví intenzivně zabývalo," řekl Hladík. Je to záležitost, která bude nějakou dobu trvat, protože v tomto případě je nutná jednomyslnost všech členských států, dodal.

"My aktuálně teď budeme muset provést práce, které by identifikovaly ty výrobky, které budou pro koncového zákazníka zajímavé, respektive ty výrobky, které bude nakupovat přímo koncový zákazník," řekl ředitel sekce ochrany životního prostředí MŽP David Surý. Podle něj by se snížení mělo týkat plastových výrobků, ale i výrobků z papíru nebo betonu.

Procento recyklovaných surovin, které musí daný výrobek obsahovat se bude lišit podle typu výrobku. "Je jasné, že ty výrobky nebudou obsahovat 100 procent recyklátu, ale je možné se bavit v rozmezí 30-65 procentech recyklátu. Jasně, že některé výrobky můžou být ze 100 procent recyklátu jako je například sklo, ale tam teď nesměřujeme," řekl Surý.

Cílem návrhu je podle Hladíka motivovat k co nejvyššímu podílu recyklovaného materiálu v jednotlivých výrobcích, nikoliv snižovat DPH u dnes již recyklovaných výrobků.

