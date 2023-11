Hladík: Není pravda, že vláda třeba v cenách energií nic nehradí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Veškeré české obchodovatelné emisní povolenky ve výši asi 40 miliard jsou součástí státního rozpočtu na příští rok. Není pravda, že vláda třeba v cenách energií nic nehradí, řekl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Část emisních povolenek se přes schválené parametry v české legislativně do energeticky náročného průmyslu podle Hladíka vrací. Ministr se zároveň domnívá, že český průmysl promeškal start hromadné dekarbonizace.

Do energeticky náročného průmyslu se část peněz z emisních povolenek vrací přes jakýsi kompenzační mechanismus, řekl Hladík. "Já myslím, že je reálné číslo mezi třemi a pěti miliardami. My si ale počkáme na to, jaké budou ceny konkurence našich podniků v ostatních státech kolem nás. Pokud by měly být nižší, než jsou ceny pro naše průmyslové podniky, pak je naše vláda připravená intervenovat,“ řekl Hladík. "My se domníváme, zatím podle toho, jak se vyvíjí ceny v ostatních zemích kolem nás, že by tyto jednotky miliard, já teď mluvím mezi třemi a pěti, měly pro český průmysl stačit,“ dodal.

Hladík zároveň připomněl, že emisních povolenek je několik druhů. Takzvané evropské emisní povolenky jdou do Modernizačního fondu. Tento fond může být využíván jen na investice, řekl Hladík. Podle zástupců opozičního hnutí ANO by se některé peníze z Modernizačního fondu daly využívat na placení poplatků za obnovitelné zdroje. "Pan (Karel) Havlíček (ANO) záměrně lže, když říká, že by něco šlo platit z Modernizačního fondu," řekl k tomu Hladík.

Převést část peněz z Modernizačního fondu do státního rozpočtu měla podle bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) umožnit novela zákona o obchodování s emisními povolenkami, kterou předložil na konci roku 2021, řekl v ČT. Havlíček má podle Brabce pravdu.

Tuzemský průmysl podle Hladíka asi promeškal start hromadné dekarbonizace. K postupné dekarbonizaci a modernizaci podle něj pomáhají i výnosy z emisních povolenek a například Modernizační fond.

Brabec je přesvědčený o tom, že český průmysl start nepromeškal. Poptávka po dekarbonizaci podle něj vzrostla s růstem cen energií. "Dekarbonizace neměla znamenat likvidaci průmyslu, ať už českého nebo evropského," řekl Brabec. Podle něj se dekarbonizovalo přiměřeně tomu, jaká byla poptávka. Dodal, že některé země si už teď uvědomují, že rychlost dekarbonizace je příliš velká.

Příští Evropská komise by podle Hladíka měla snížit administrativu a byrokracii nebo pomoci státům spolufinancovat modernizaci nových energetických zdrojů, přenosové soustavy, průmyslu nebo vývoje nových technologií.

Hladík si nemyslí, že by se měla přehodnocovat trajektorie a cíle Green Dealu (Zelené dohody pro Evropu). Příští Evropská komise by podle něj neměla dávat další restrikce, ale měla by se zaměřit na motivaci, finanční nástroje a administrativu. Podle Brabce by se měl časový plán Green Dealu jednoznačně rozředit. Některé cíle podle něj nejsou realistické.

