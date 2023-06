Hladina vody v Kachovské přehradě klesla pod "mrtvý bod", píše Unian

Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty) Foto | Marek Nowocień / Marek Nowocień / Wikipedia "Hladina vody v přehradě je v tuto chvíli už na 12,5 metru, což je pod mrtvým bodem, který je 12,7 metru, kdy lze ještě odebírat vodu pro obce a pro Záporožskou jadernou elektrárnu na chlazení," řekl Syrota v televizi.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hladina vody ve zničené Kachovské přehradě klesla na 12,5 metru, přičemž minimum potřebné pro odběr vody do zásobovacích kanálů je 12,7 metru. Podle agentury Unian to včera řekl šéf společnosti Ukrhidroenerho Ihor Syrota. Týká se to podle něj mimo jiné dodávek pro Záporožskou jadernou elektrárnu, která využívá vodu z kachovského rezervoáru k chlazení reaktorů. Voda nadále přes zničenou hráz vodního díla odtéká.

Ukrajinská média neuvádějí, jak se pokles vody v rezervoáru bezprostředně dotkne Záporožské jaderné elektrárny, která je považována za největší v Evropě, a která z Kachovské přehrady vodu čerpala.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v úterý podle agentury Reuters uvedla, že atomové zařízení má dostatečnou zásobu vody pro chlazení reaktorů na "několik měsíců". Ukrajinská společnost Enerhoatom v úterý uvedla, že zničení přehrady jadernou elektrárnu ohrožuje, situace je tam však pod kontrolou. Ruská agentura RIA Novosti s odvoláním na ruský koncern Rosatom ve stejný den psala, že jaderná elektrárna ohrožena není.

"Hladina vody v přehradě je v tuto chvíli už na 12,5 metru, což je pod mrtvým bodem, který je 12,7 metru, kdy lze ještě odebírat vodu pro obce a pro Záporožskou jadernou elektrárnu na chlazení," řekl Syrota v televizi.

Podle agentury Unian z kachovské nádrže odtéká množství vody, hladina klesá o přibližně jeden metr denně a očekává se, že klesne ještě asi o 8,5 metru ve srovnání s úrovní, na které byla před destrukcí hráze. "Očekává se, že tímto tempem bude odtékání vody pokračovat ještě asi sedm až osm dní," doplnil Syrota.

"Pokud je hráz v dolní části zničena až k základům, nebude hloubka přehrady více než tři metry a její šířka se změní ze 3,5 kilometrů - jako tomu bylo před explozí - na jeden až 1,2 kilometru. To znamená, že se vrátí do koryta Dněpru, jako tomu bylo před výstavbou přehrady," uvedl šéf Ukrhidroenerho podle agentury Interfax-Ukrajina.

Hráz obří Kachovské přehrady se protrhla v úterý ráno a od té doby voda zaplavila rozsáhlé území na dolním toku řeky Dněpr. Ukrajinské i Ruskem dosazené úřady v okupované části Chersonské oblasti přinutila k evakuaci stovek obyvatel. Kyjev a Moskva se ze zničení přehrady viní navzájem.

reklama