Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hlavní cenu na mezinárodním festivalu Ekofilm v Brně získal ruský snímek režisérů Dmitrije Špilenoka a Vladislava Grišina s názvem "Losos nerka. Červená ryba". Zachycuje křehkou rovnováhu přírodních ekosystémů. Ocenění si odnesly i další čtyři snímky v různých kategoriích.

Letos se konal 46. ročník festivalu, kvůli opatřením proti šíření koronaviru se ale filmy v sálech budou promítat později. Vítěze pořadatelé vyhlásili v on-line přenosu.

"Jsem rád, že letošní festival zaměřený na udržitelnou spotřebu vyhrál film, který nám nejen pomáhá uvědomit si křehkou rovnováhu přírodních ekosystémů, na nichž závisí náš život, ale i to, nakolik je do ní člověk schopen vstupovat. Záběry dramatické krajiny v proměnách ročních dob, detaily rozmnožování nerek či lovících medvědů použité ve filmu jsou dech beroucí," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), jehož hlavní cena do Ruska putuje.

Český zástupce v soutěži, a to film režiséra Zdeňka Zvonka s názvem Svobodný prales, získal cenu prezidenta festivalu Ladislava Mika. Zachycuje snahu lidí z celé republiky uchovat kus nedotčené přírody Bílých Karpat a ochránit ji formou soukromé rezervace.

V kategorii Krásy přírody zvítězil americký snímek Poslední led od Scotta Resslera, který podává svědectví o tom, co se děje v Arktidě. Cena v sekci Středoevropské filmy putuje do Německa, a to za počin Na tenkém ledě od režisérů Henryho Mixe a Boase Schwarze. Snímek ukazuje přírodu ruské Sibiře a zároveň alarmující klimatické změny v této oblasti. V kategorii Krátké filmy zvítězil italský snímek Robin Food.

Letošním tématem festivalu byla spotřeba a její udržitelnost. Program byl ale kvůli protikoronavým opatřením značně zredukovaný, nekonalo se ani promítání soutěžních snímků. Všech 25 soutěžních filmů budou moct fanoušci festivalu vidět při odložených projekcích naplánovaných na 27. a 28. listopad.

Loni bylo heslo festivalu "Příroda je naše společné dědictví". Hlavní cenu tehdy získal americký snímek Davida Hambridge s názvem Kifaru o keňských strážcích posledního severního tuponosého nosorožce.

reklama