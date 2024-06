Hnízda rorýsů na paneláku v Klášterci nad Ohří odhalila až kontrola. Je to selhání, míní ornitolog

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ornitologové společně s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) včera kontrolovali práce na zateplení panelového domu v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Kontrola odhalila hnízda rorýsů, což je zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený. Ornitolog Václav Beran ČTK řekl, že v objektu je nejméně 140 dutin vhodných pro hnízdění. Stavební firmě inspektoři omezí činnost do poloviny srpna, řekla ČTK mluvčí inspekce Miriam Loužecká.Podle Berana nepochybil investor, ale jednoznačně zpracovatel posudku. "Zpracovatel posudku zcela ignoroval, že místo je označené jako známé hnízdiště rorýsů, že tam jsou průduchy," uvedl. "Je to úplné selhání mechanismu, kdy odborně způsobilá osoba provádí průzkum, jejími závěry se pak řídí investor."

"Napočítali jsme minimálně 140 vhodných dutin pro hnízdění. Mohou tam hnízdit vyšší počty rorýsů," řekl Beran. Podle něj je téměř jisté, že v dutinách jsou také netopýři. "Díky včasnému zásahu nedojde k zazdění a dutiny zůstanou otevřeny a rorýsi mohou pokračovat v hnízdění," dodal. I při včerejší kontrole rorýsi prolétali nad panelovým domem.

Panelový dům se šesti vchody opravuje Společenství vlastníků jednotek Olšová. "Chtěli jsme, aby budova nebyla tak energeticky náročná, proto jsme si nechali udělat projektovou dokumentaci na kvalitní zateplení domu. Na základě ní jsme požádali o stavební povolení. V rámci toho jsme museli doložit ornitologický posudek," řekl novinářům předseda společenství Bohumil Klof.

"Odborný pracovník prošel budovu od shoda dolů, byl i v mezipatrech, našel jen staré hnízdiště, nic negativního neshledal. Na základě ornitologického posudku vytvořeného po návštěvě jsme dostali povolení o stavbě," uvedl Klof. "Ten odborník, kterého jsme měli, zhodnotil, že tu rorýsi nejsou. Teď je nějaký popud ke kontrole, já tomu nebráním," dodal. V projektové dokumentaci se podle něj počítá s vytvořením hnízdišť pro rorýsy.

"Mohu potvrdit, že inspekce provedla kontrolu, identifikovala hnízdící rorýsy. Stavební činnost společnosti bude omezena do 15. srpna," uvedla Loužecká. "Je to velice zásadní zásah, je to velké hnízdiště.

