Kalamita vypadlých rorýsích mláďat skončila. Vyhráno ale není

Foto | Bohumil Mášek / Bohumil Mášek / Záchranná stanice živočichů Plzeň Péče o mláďata rorýsů je náročná.

Pomalu ale jistě končí v záchranných stanicích rorýsí sezóna. Poskytli jsme pomoc téměř sedmi stovkám mláďat rorýsů (v loni to bylo 436 mláďat). 200 rorýsů nám bohužel uhynulo. Většina ale přežila a už byla vrácena do přírody. Jen asi 50 rorýsů na svůj návrat čeká. Budou vypuštěni v nejbližších dnech, protože je čeká dlouhá cesta do Afriky.Rorýsi nejčastěji potřebují pomoc odborníků ze záchranných stanic právě v letních měsících. Hnízdí totiž v dutinách ve zdech a pod střechami domů. Ty se v létě tak rozpalují, že se stávají neobyvatelnými. Mláďata z nich vyskakují, aby se zachránila. Ze země pak, i když jsou nezraněná, nedokážou vzlétnout. Na rozdíl od ostatních druhů ptáků, rorýsí mláďata potřebují pomoc vždy, když se ocitnou na zemi. V tomto roce byly v důsledku extrémních teplot jejich počty nebývale vysoké.

Rorýsi jsou jedni z nejnáročnějších ptáků na odchov a péče o ně je velmi pracná a nákladná. Jakožto hmyzožravci vyžadují pestrou a specifickou stravu a ke správnému vývoji mláďat je zapotřebí speciálních inkubátorů. Odchov jednoho rorýse zkrátka není levná záležitost. Péče o rorýsí mládě stojí v průměru 1900 Kč.

Prázdninová kampaň Národní sítě záchranných stanic Rorýsi volají o pomoc na podporu péče o rorýse v záchranných stanicích zatím přinesla 70 000 Kč. Za to se podařilo zaplatit péči o 37 mláďat.

Kampaň však ještě nekončí, stále uvítáme jak dárcovské DMS ve výši 190 Kč, které zaplatí jeden den péče o jedno mládě, tak i dary ve výši 1900 Kč na účet sbírky Zvíře v nouzi, které zaplatí péči o jednoho rorýse po celou dobu pobytu v záchranné stanici. Tuto péči lze i symbolicky darovat prostřednictvím darovacího certifikátu:

