Hnízdo asijských sršní, nalezené v říjnu v Plzni, lidé uvidí v muzeu

Tři čtvrtě metru vysoké, 7,5 kilogramu těžké a složené z osmi pater bylo hnízdo invazních sršní asijských, které začátkem října objevili lidé v Plzni - Skvrňanech. Tento druh hmyzu se specializuje na lov včel a v Plzni byl jeho první potvrzený nález v ČR. Hasiči hnízdo zlikvidovali a od té doby ho zkoumali a preparovali odborníci. Veřejnost ho nyní může vidět v Západočeském muzeu v Plzni do konce března na výstavě o bezobratlých. Během zhruba měsíčního zkoumání odborníci zjistili, že v hnízdě bylo 800 jedinců, z toho zhruba 450 samců, zbytek byly dělnice. V hnízdě bylo pět dospělých královen, takže se odborníci domnívají, že královny nestihly hnízdo opustit, aby založily nové kolonie, řekl novinářům Jan Walter z muzea.

"Velká část jedinců je stále ve stadiu kukel, to znamená, že nestihli opustit hnízdo, což je pro nás výhodná situace. Takto velké hnízdo mají sršni postavené do měsíce," řekl Walter. K jeho prozkoumání přizvali odborníky z Entomogického ústavu, kteří z testů DNA potvrdili, že plzeňské sršně pocházejí z linie, která se už v Evropě vyskytuje zejména ve Francii a Španělsku, a nebyla to tedy nová linie přivezená s nákladem z Číny. Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci zase na základě klimatických modelů zjistili, že nejpravděpodobnější výskyt sršní, pokud by se v ČR objevily přirozenou cestou, bude v západních, případně jižních Čechách, k rozšíření ale může nevědomky přispět i člověk, například při převezení hmyzu kamionem.

Podle Waltera se už nepodaří přesně zjistit, jak se sršně do Plzně dostaly. Buď přijely v kamionu z jižní Evropy nebo mohly přeletět samy z Bavorska přes Všerubský průsmyk. Odborníci totiž už vědí, že sršeň se může za rok vlastními silami přesunout až o 78 kilometrů.

Pomocnou ruku ve zkoumání nabídla i plzeňská nemocnice, která hnízdo skenovala na CT přístroji. "Skenovalo se v nastavení pro těhotné ženy, protože pochopitelně CT nemá model na sršní hnízdo. Z řezů jsme viděli jednotlivá patra a mohli jsme spočítat i jednotlivé komůrky, kolik jedinců se tam mohlo vyvíjet," řekl Walter.

Objevení a rychlé zneškodnění hnízda byl téměř zázrak, i když s trochou štěstí, poznamenal Zdeněk Myslík z plzeňské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. "Ve čtvrtek jsme dostali informace od veřejnosti, v pátek jsme to potvrdili a v pondělí už bylo hnízdo zlikvidované. Je potřeba včas zachytit některé problematické druhy, zejména u prvonálezů je to důležité, protože když zabráníme tomu prvnímu rozmnožení, může to zablokovat invazi," poznamenal. Vliv na tom měla podle něj i pomoc veřejnosti, protože v Česku je poměrně rozšířené včelařství, na rozdíl od jiných zemí Evropy, a lidé se víc zajímají o to, co může včelám uškodit.

Hnízdo se nakonec našlo v 15 metrech na akátu v Předních Skvrňanech. Hasiči hmyz otrávili speciálním plynem. Ačkoliv odborníci věří, že se povedlo zlikvidovat hnízdo ještě předtím, než ho opustily královny, budou příští rok sledovat okolí hnízda, jestli se tam přece jen náhodou neobjeví další asijské sršně. Je ale jen otázkou času, kdy se v ČR vyskytnou další. Asijské sršně se kromě Francie a Španělska objevily už také v Německu nebo například v Maďarsku. Ochránci přírody proto chtějí příští rok okolí výskytu sršní pozorovat a rozmístit pasti se směsí, které hmyz neodolá. "Jako nejvhodnější lákadlo se momentálně jeví pivo, víno a sirup ve vyrovnaných poměrech - musí to lákat sršně, ale musí to i odpuzovat včely, zároveň by měly být pasti podle velikosti jen na sršně, aby to nehubilo jiný hmyz, dodal Myslík.

