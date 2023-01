Hnutí Letzte Generation plánuje na rozdíl od Extinction Rebellion další blokády

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Klimatičtí aktivisté z hnutí Letzte Generation (Poslední generace) hodlají i letos politiky a veřejnost na potřebu rozhodnějšího boje proti klimatu upozorňovat prostřednictvím silničních blokád a dalších podobných akcí, které v uplynulých měsících vyvolaly značné kontroverze. "I v roce 2023 budeme pokračovat v nenásilném odporu," citovala agentura DPA mluvčí Letzte Generation Carlu Rochelovou. Dodala, že v plánu jsou blokády dálnic nebo přímá konfrontace politiků a dalších lidí, kteří mají vliv na klimatickou politiku. "Půjdeme do koncertních sálů, na fotbalové stadiony, do muzeí, stranických centrál a do všech možných společenských prostředí," řekla Rochelová.

Aktivisté z dalšího hnutí, Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí), v Británii na Nový rok oznámili, že své akce spočívající v narušování veřejného pořádku pozastavují. Chtějí tak přilákat další lidi, aby se připojili k jejich úsilí přijmout více opatření proti změně klimatu.

To je podle Rochelové i cílem hnutí Letzte Generation. "Náš odpor je pokusem přimět vládu, aby jednala. Pokus, od kterého si s ohledem na historii občanského odporu slibujeme, že bude v Německu nejúspěšnější," uvedla. Aktivisté z této skupiny se přilepují k dálnicím a dalším dopravním tepnám a například dočasně omezili provoz na mnichovském a berlínském letišti. V listopadu polili olejem obraz Smrt a život Gustava Klimta ve vídeňském Leopoldově muzeu, nebo se v neděli snažili dostat na tradiční novoroční koncert vídeňských filharmoniků.

Soud v Berlíně včera jedné aktivistce Letzte Generation uložil pokutu 1350 eur (přes 32 600 korun) kvůli čtyřem pouličním blokádám v Berlíně.

Rakouská policie v neděli podle agentury APA zadržela šest klimatických aktivistů z hnutí Letzte Generation (Poslední generace), kteří zřejmě chtěli narušit tradiční novoroční koncert Vídeňské filharmonie. Policisté podle úřadů aktivisty poznali a jejich akci, naplánovanou patrně na přestávku koncertu, překazili. Šlo o rakouské a německé občany ve věku od 26 do 67 let. Část z nich policisté zadrželi ještě před vstupem do Zlatého sálu Spolku přátel hudby, další vyhledali už v něm. Našli u nich vteřinová lepidla a transparenty s hesly.

"Díky důslednému a profesionálnímu zásahu se mohl novoroční koncert, kulturní událost světového významu, konat podle plánu," uvedl lidovecký ministr vnitra Gerhard Karner. Policii poděkovali také vídeňští filharmonici, dali ale zároveň najevo, že jim na ochraně klimatu rovněž záleží. Novoroční koncert nicméně považují za špatné místo pro protest klimatických aktivistů.

reklama