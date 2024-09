Hodonín na podzim vysadí 366 stromů. 210 bude v tornádem poničené Bažantnici

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Podzimní výsadbou 210 stromů pokračuje obnova městské části Bažantnice v Hodoníně, kterou před třemi lety poničilo tornádo. Dalších 156 stromů nechá radnice vysadit v ostatních částech města. Výsadba zahrnuje především duby, lípy, javory, jírovce, borovice či okrasné třešně. Kromě stromů přibude v Hodoníně i 600 keřů, například zlatice, ptačí zob, tavolníky a šeříky. Na webu města o tom informovala mluvčí radnice Petra Kotásková."Při třetí fázi výsadeb obohatí Bažantnici 210 stromů mezi ulicemi Lesní, třída Bří Čapků, Lipová alej, U Červených domků, J. Suka a náměstí B. Martinů. Pracovníci tam v těchto dnes zaměřují sítě a konkrétní místa, kde budou stromy vysazeny. Současně na podzim plánujeme arboristické ošetření vytipovaných vzrostlých stromů," uvedla Kotásková. V uplynulých třech letech po tornádu přibylo v Bažantnici při komunitních výsadbách či předcházejících etapách výsadeb 214 stromů.

V dalších částech města přibude na podzim 156 stromů. "Budou v místech, kde dříve stromy rostly, avšak přizpůsobí se podmínkám umístění technických sítí pod povrchem země. Snahou je navrátit co nejvíce stromů do původních lokalit, častokrát je to však z důvodů sítí nemožné," poznamenala Kotásková. U všech výsadeb radnice počítá i s nezbytnou následnou péčí, která zajistí stromům perspektivu přežití do dalších let. Větší část budou mít na starost odborné firmy, které budou mít smluvně vázanou následnou pětiletou péči.

Začátkem října chce město rovněž zahájit výsadbu zbývajících trvalkových záhonů v ulici Pravoslava Veselého. Skončí tím její kompletní revitalizace. V Měšťanské ulici pak vznikne tzv. Sluneční záhon, jenž vzešel z participativního rozpočtu. Plochu zaplní například hortenzie latnatá, šanty, kakosty, denivky či šalvěje.

V souvislosti s rozsáhlou plánovanou obnovou městského parku také radnice v příštích letech vysází 173 vzrostlých stromů na Mírovém náměstí. Z nynějších 140 stromů je však 53 nutné pokácet. Proti tomu sepsala část obyvatel petici, kterou na žádost tří zastupitelů projednalo v září zastupitelstvo. Podle žadatelů zhruba 560 signatářů usilovalo o zastavení kácení stromů a přepracování projektu za účelem výrazného snížení nákladů z rozpočtu města. Po téměř dvouhodinové diskusi, v níž vystoupili a na dotazy odpověděli také autoři studie, usnesení o zastavení a přepracování projektu zastupitelé nepřijali.

