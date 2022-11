Hradec Králové spouští třídění odpadu z kuchyní, pořídil na to zvláštní popelnice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Do popelnic, které budou mít uzavírání pákovým systémem, budou moci lidé odkládat zbytky jídel, maso, malé kosti, mléčné výrobky, potraviny s prošlou trvanlivostí, slupky a další zbytky ovoce a zeleniny.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hradec Králové v těchto dnech spouští třídění odpadu z kuchyní. Společnost Hradecké služby začala po městě rozmisťovat 205 speciálních hnědých popelnic pro uložení zbytků jídel či prošlých potravin. V separaci odpadu z kuchyní radnice vidí další možnost, jak by šlo zvýšit třídění a snížit množství směsného komunálního odpadu.

"Rozbor odpadů z nádob na směsný komunální odpad ukázal, že 30 procent z tohoto odpadu je z kuchyní a bylo by ho možné energeticky využívat," uvedl náměstek primátorky pro rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09). Zatím odpad z kuchyní většinou končí k černých popelnicích s komunálním odpadem. Pořízení nádob a roční provoz nové služby město vyjde na 2,5 milionu korun.

Třídění takzvaného gastroodpadu radnice vyzkoušela od loňského října do letošního března na sídlišti ve čtvrti Malšovice v ulicích Rybova a Antonína Petrofa. "Za tuto dobu se ukázalo, že o tuto službu je zájem, během sledovaného období se podařilo vytřídit 1,7 tuny gastroodpadu," uvedla radnice.

Do popelnic, které budou mít uzavírání pákovým systémem, budou moci lidé odkládat zbytky jídel, maso, malé kosti, mléčné výrobky, potraviny s prošlou trvanlivostí, slupky a další zbytky ovoce a zeleniny. "Důležité je, aby lidé veškeré věci do popelnic dávali bez obalů," uvedl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

V době vyšších teplot od května do září budou Hradecké služby popelnice s gastroodpadem vyvážet dvakrát týdně. Od října do dubna bude svoz jednou týdně. Odpad skončí v bioplynové stanici.

Lidé v Hradci Králové nadále budou moci ostatní bioodpad třídit do dříve zavedených hnědých popelnic. "Rostlinné bioodpady z údržby zeleně, například posečenou trávu, listí a větvě, budou moci občané nadále umísťovat do hnědých nádob pro ukládání rostlinného bioodpadu, případně je odvézt do městské kompostárny," uvedl Hušek.

Základní poplatek za vyvážení popelnic a likvidaci odpadu činí letos v Hradci Králové 600 korun za dospělou osobu a je stejný jako v letech 2020 a 2021. Systém svozu a likvidace odpadů není v Hradci Králové finančně soběstačný, radnice ho dotuje desítkami milionů korun.

reklama