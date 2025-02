Hradec Králové zvažuje rozšíření re-use projektu o bazar s použitým textilem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Radnice stotisícového Hradce Králové zvažuje rozšíření re-use projektu o bazar s použitým textilem a oděvy. Vede ji k tomu rostoucí zájem lidí o využívání použitých věcí. Zatím jsou ve městě dva re-use bazary, jeden je zaměřený na různé použité věci, druhý na elektrospotřebiče a nábytek. Uvedl to náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09). Princip bazaru spočívá v tom, že nepotřebné funkční věci, které lidé nosí do sběrných dvorů nebo přímo do bazaru, získají za zlomek ceny další zájemci."Dostáváme velké množství dotazů a podnětů z řad veřejnost na rozšíření re-use projektu o oděvy a textil. Zvažujeme re-use bazar zaměřený na textil. Hledáme vhodné prostory," uvedl Řádek. Bazary město otevřelo postupně v roce 2023 v Kotěrově ulici a loni v listopadu v nedaleké Divišově ulici v centru města. Bazary provozuje odpadová společnost Hradecké služby, což je společný podnik města a firmy Marius Pedersen.

Loni Hradecké služby v re-use projektu utrženou částku zdvojnásobily na dosud nejvyšších 775 000 korun. Protože se cena prodávaných věcí nejčastěji pohybuje v desetikorunách, dostalo se podle Řádkova odhadu zpět mezi lidi k opětovnému využití několik desítek tisíc různých věcí, které by jinak skončily na skládce nebo v recyklaci. Prodejem věcí za symbolické ceny se podle radnice pomáhá také sociálně slabším rodinám.

Systém re-use provozují Hradecké služby od léta 2020. Funguje ve všech čtyřech městských sběrných dvorech, kde jsou takzvané re-use pointy. Loni a předloni do systému přibyly dva kamenné bazary.

Peníze z prodaných věcí v bazarech a z re-use pointů jdou Technickým službám Hradec Králové na péči o městskou zeleň a Městským lesům Hradec Králové na výsadbu lesa. Odevzdané knihy využívá například hradecká vazební věznice.

