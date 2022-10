Hubáčková si podle ekologických organizací vytvořila dobrý tým, kritizují dohodu o Turówu Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MŽP Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) v úterý předala svou rezignaci premiérovi Petru Fialovi (ODS). ČTK to sdělila Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva. Pozitivem desetiměsíčního působení končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčkové (KDU-ČSL) ve vládě bylo, že si na ministerstvu vytvořila kvalitní tým expertů. Na dotaz ČTK to napsali Michal Marek z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) a ekologické organizace Hnutí Duha, Greenpeace. Organizace však kritizují vládní dohodu o polském hnědouhelném dolu Túrow, které podle nich nechrání vodu a životní prostředí na české straně. Od místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka, který Hubáčkovou ve funkci zřejmě nahradí, očekávají důraz na rozvoj komunitní energetiky a ochranu krajiny. Hubáčkovou má ve funkci nahradit Petr Hladík, který je předsedou komise pro životní prostředí KDU-ČSL, spolu s Hubáčkovou připravoval ekologickou část programu koalice Spolu a za agendu životního prostředí zodpovídal v Brně. "Paní ministryně se podle mého názoru snažila do problematiky proniknout. Obklopila se odborníky, měla velkou snahu se v oboru naučit. Její lidský přístup byl opravdu fajn," napsal ČTK Michal Marek, ředitel brněnského CzechGlobe. "Pan Hladík, je člověk se zkušenostní v lokální politice. Znám jej z jeho působení na brněnském magistrátu. Takže asi přehled má, a asi i ambice. Jinak zatím nemohu více hodnotit," dodal Marek. Také podle Hnutí Duha a Greenpeace Hubáčková sestavila kvalitní tým pro české předsednictví, na kterém může její nástupce stavět. Ocenily i lepší komunikaci s nevládními organizacemi. "Zároveň ve své komunikaci často hájila zájmy ochrany přírody i před svými kolegy z vlády," podotkl Lukáš Hrábek z Greenpeace. Míní však, že kvůli krátkému setrvání ve vládě za Hubáčkovou nejsou výrazné výsledky. Greenpeace a Hnutí Duha jsou velmi kritičtí k únorovému uzavření česko - polské dohody o provozu polského hnědouhelného dolu Túrow. Podle nich neochrání životní prostředí a zásoby vody na české straně. "V případě ekologické katastrofy na Bečvě ministryně vzbuzuje dojem, že svůj čas promarnila. Tvrdila, že jde o její prioritu a srdcovou záležitost, a přesto nevidíme ze strany ministerstva žádný posun či důkladné vyšetření, kde došlo k pochybení," uvedl Hrábek. Podle Elišky Vozníkové z Hnutí Duha bylo pak MŽP pod vedením Hubáčkové pasivní i v ochraně lesů, navzdory ambiciózním cílům v programovém prohlášení vlády. U kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka Hrábek i Jiří Koželouh z Hnutí Duha ocenili jeho prohlášení, že by se chtěl prioritně zaměřit na komunální, obecní a firemní energetiky a zpřístupnit obnovitelné zdroje energie a zateplování obydlí více lidem. "Doufáme, že se zde rychle podaří prosadit změny k lepšímu," napsal Hrábek. Podle obou organizací by také Hladík měl více prosazovat ochranu přírody, biodiverzity a krajiny, včetně krajiny zemědělské. Fiala by měl rezignaci a zároveň Hladíkovu nominaci v dohledné době doručit prezidentovi Miloši Zemanovi. Hlava státu podle vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky přislíbila, že i s ohledem na předsednictví v Radě Evropské unie provede výměnu v čele ministerstva rychle. Hubáčková rezignaci oznámila ze zdravotních důvodů v pondělí. Řekla, že ji čeká operace a po ní čtyři až šest měsíců rekonvalescence, což mimo jiné omezí její schopnost cestovat. Považuje to za vážnou překážku zejména v době českého předsednictví. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Zeman slíbil rychlou výměnu v čele ministerstva životního prostředí Vizitka: Hladík se doposud angažoval v komunální politice, je místopředsedou KDU-ČSL Ministryně životního prostředí odchází, nahradit by ji měl Petr Hladík

