Hydrolog: V horku bývá výpar extrémní, voda intenzivně mizí z nádrží a řek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V horkých dnech bývá výpar z krajiny extrémní, voda intenzivně mizí z rybníků, nádrží i koryt řek. ČTK to řekl hydrolog Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Dodal, že vliv veder na toky bude zřejmě znám až za několik týdnů. Sedm stanic ve středu v Česku naměřilo teplotu přes 36 stupňů Celsia, středočeský Husinec-Řež zaznamenal 36,9 stupně Celsia. Rekordy padly na třech desítkách míst v zemi.

"Dopad počasí na vodní režim je o něco zpožděný a utlumený. Nicméně víme, z vyhodnocení let 2015 a 2018, kdy byly horké vlny dlouhodobé a také takto teplé, že při horkých dnech je výpar opravdu extrémní," řekl Daňhelka.

V půdě podle něj často moc vody pro efektivní výpar nezbývá, ale intenzivně mizí z rybníků, nádrží a koryt řek. "V těchto horkých dnech může dojít k tomu, že se opravdu vypaří řekněme půl centimetru vody z plochy," podotkl. Data z roku 2015 podle něj ukázala, že jen z nádrží vltavské kaskády se vypařil zhruba metr krychlový vody za vteřinu. "Což při malém průtoku, který tehdy byl, byla dost podstatná část," poznamenal.

Upozornil, že nynější průtoky na tocích nelze srovnávat se stavem v kritických letech. "Letos srážek přece jen nebylo zas až tak málo. Ale plošně se koncentrovaly na Jihočeský a Středočeský kraj. Takže tam je situace relativně dobrá, voda tam zatím nechybí," řekl Daňhelka.

Naopak v částech Moravy, kde pršelo méně, jsou podle hydrologa průtoky většinou do 30 procent červencového normálu. Nejintenzivnější sucho podle webu projektu Intersucho bylo minulý týden v západních Čechách a v těsné blízkosti hranic s Rakouskem na jižní Moravě. Během následujících dní podle webu možná kvůli horku vzroste tak, že výjimečné až extrémní sucho zavládne až na 40 procentech území Česka.

"Je třeba říct, že typicky vrchol dopadů na různých tocích je ještě spíše v pozdním létě. Někdy se to může protáhnout i do září," dodal.

U hodně suchých oblastí je problém, že když pak začne pršet, většina objemu vody zůstane v půdě, kde ji začnou hbitě využívat rostliny, a do toků se nedostane, uvedl. To by podle něj mohlo nastat na územích Moravy postižených suchem.

reklama