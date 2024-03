Hygienici: Lidé v Trnové by kvůli znečištěné navážce neměli brát vodu ze studní

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Lidé ve středočeské obci Trnová by neměli používat vodu ze studní, dokud nebudou výsledky jejích rozborů dělaných kvůli navážce kontaminované zeminy v sousedství. Na sociálníto napsala Hygienická služba ČR. Obec na svémuvedla, že studny pro první testování byly vytipovány na jednání se zástupci hygieniků a ministerstva zdravotnictví. Na pozemky v Trnové navezl developer materiál, jehož část je kontaminovaná, a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kvůli tomu podala trestní oznámení.Podle webu obce může případná kontaminace ve studních pocházet z navážky pro stavbu rodinných domů. Vzorky vody hygienici odebrali ve středu. "Místní by do obdržení výsledků měli využívat vodu balenou nebo z veřejného vodovodu," napsala Hygienická služba ČR. Hygienici podle webu obce preventivně požádali obyvatele Trnové, kteří mají napojený dům na vodu ze studně i obecního vodovodu, aby do výsledků testů neodebírali vodu ze studní. Cílem je ochránit vodovodní řad před znečištěním.

Starosta Trnové Zdeněk Pekárek (nez.) ČTK řekl, že vzorky hygienici odebrali z pěti studní kolem celé navážky, dvě nebo tři z nich se používají jako zdroj pitné vody. O výsledcích testů bude obec informovat na svém webu, jakmile se je dozví, dodal.

Odpadní výkopová zemina a další stavební odpady k nepovoleným terénním úpravám v Trnové podle webu ČIŽP částečně pocházejí pravděpodobně z pozemků po bývalé továrně na nátěrové hmoty Tebas v Praze. "Dle výsledků z laboratoře se na části lokality nachází zemina s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) výrazně nad úroveň limitů stanovených příslušnou legislativou, tyto limity byly překročeny mnohonásobně," uvedla k pozemkům v Trnové inspekce. Trestní oznámení ČIŽP podala pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady, popřípadě jiných trestných činů.

Z odebraných vzorků vzhledem k rozsahu plochy podle ČIŽP nyní nelze dovodit přímé ohrožení zdraví lidí, dopady však nelze ani zcela vyloučit. Právě proto inspekce kvůli možné kontaminaci zdrojů pitné vody informovala úřady ochrany veřejného zdraví.

Podle společnosti Domy Trnová, které v obci plánuje výstavbu 126 rodinných domů a občanskou vybavenost, je materiál navážený na pozemky určený k výstavbě silnic. Developer je ve sporu s vedením obce, podal žalobu a trestní oznámení a také se obrátil na odbor veřejné správy ministerstva vnitra. Starosta Pekárek dříve uvedl, že stavební povolení je vydané na silnice, na pozemky ale až 100 kamionů denně přiváželo zeminu, beton a cihly. Podle serveru Seznam Zprávy k zastavení prací vyzval stavební úřad v Mníšku pod Brdy, pod který Trnová spadá, a v Černošicích, který vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě.

